Kim Wall-saken: Flere kroppsdeler funnet

Dette bekreftet på en pressekonferanse i den danskie hovedstaden nå klokken 10.

– Vi har funnet to ben og et hode. Det ble også funnet en pose med Kim Walls klær samt en kniv, sa visepolitiinspektør Jens Møller fra København-politiet. Han opplyste at klærne var intakt

Funnene ble gjort i Køge Bugt. Politiet sier at de fremdeles ikke har funnet Walls armer.

Obduksjonen av kraniet har ifølge Møller vist at det ikke er tegn til at det er brukt stump vold.

Politiet: Vil ikke spekulere i hva som har skjedd

– Av denne grunn er det heller ikke fastslått noen dødsårsak ennå, forteller Møller.

Politiet har hatt funnene til undersøkelse hos rettsmedisinere, som har bekreftet at funnene kan knyttes til den savnede personen.

Mørk sier at hodet, som lå i en pose, bærer preg av at det har ligget lenge i vann:

– Det er noen mindre skader på det, men ikke frakturer eller merker etter stump vold. Det er dog ikke fastslått hva skadene kan skyldes, sier Møller.

Politilederen er tilbakeholden med å trekke konklusjoner ut fra funnene:

– Jeg vil ikke spekulere i hva som kan ha skjedd eller ikke mskjedd. Jeg forholder meg til at det ikke er funnet frakturer eller andre skader på kraniekassen, sier Jens Møller.

Funn fraktet til Rettsmedisinsk institutt

Dansk politi opplyste fredag at det ble gjort funn i søket etter flere levninger av den drepte journalisten Kim Wall.

Politiet ville ikke si noe om hva slags funn som er gjort, men avisen Ekstra Bladet kunne fortelle at funnet ble fraktet til det rettsmedisinske instituttet i København.

Dykkere søkte hele fredag i sjøen i Køge Bugt utenfor Avedøre Holme. Et forskningsskip fra universitetet i Aarhus har bistått i søket.

Fredag kveld kom skipet til land, og noe som var dekket av en presenning, ble løftet fra skipet og lagt inn i en bårebil som ventet på kaia, skriver avisen. Bårebilen skal ha kjørt fra kaia og til det rettsmedisinske instituttet i København.

Forsvant på ubåt-tur

Kim Wall forsvant 10. august da hun var på tur med den danske oppfinneren Peter Madsen i hans hjemmebygde ubåt. Dagen etter ble ubåten funnet i Køge Bugt mens den var i ferd med å synke. Halvannen uke senere ble kroppen til Wall funnet i sjøen, men armer, bein og hode var fjernet og er fortsatt ikke funnet.

Peter Madsen ble pågrepet og er varetektsfengslet, siktet for drap.