Tall fra Mass Shooting Tracker, en brukergenerert database som er blitt bygget opp i USA, viser at masseskytinger er vanlig i USA. I databasen er en masseskyting definert som en episode der minst fire mennesker er blitt skutt etter og enten skadet eller drept.

Søndag kveld skjedde det igjen. En person drepte minst 50 mennesker og dåret flere enn 400 under en musikkfestival i Las Vegas. Dette er den 338. masseskytingen i USA i år.

Ifølge nettstedet Every Town Research blir gjennomsnittlig blir 12.000 mennesker drept med skytevåpen i USA i løpet av et år. Samme nettsted skriver også at USAs drapsrate med skytevåpen er rundt 25 ganger høyere enn land med et sammenlignbart inntektsnivå.

Her er de verste skyteepisodene med høyest antall drepte I USA de siste 10 årene

Orlando, Florida 12. juni 2016:

49 drepte. 53 skadet

En ung mann, Omar Mateen (29), født i USA, drepte 49 mennesker og skadet 53 under en skyteepisode på nattklubben Pulse. Nattklubben var et populært sted for homofile. Mateen skal ha vært motivert av IS-terrorisme, men han skal ha bløffet om bånd til IS. Han ble drept av politiet.

San Bernardino, California 2. desember 2015:

16 drepte. 19. skadet

Personer tok seg inn i et konferanselokale og begynte å skyte rundt seg. Konferanselokalene var utleid til helseetaten i San Bernardino fylke hvor de holdt en julelunsj. Gjerningspersonene Syed Rizwan Farook og Tashfeen Malik skal ha hatt tilknytning til den islamistiske ekstremistgruppen Den islamske staten (IS).

Navy Yard, Washington 16. september 2013:

12. drepte. Tre skadet.

En mann dreper 12 mennesker inne i en militær kontorbygning i hovedstaden Washington. Gjerningsmannen ble senere drept av politiet.

Sandy Hook, Connecticut, 14 desember 2012:

26 drepte.

Åstedet for massakren var en barneskole. Blant de drepte var 20 barn som var seks og syv år gamle. Gjerningsmannen bar tre våpen: en halvautomatisk rifle og to pistoler. Tidligere samme dag hadde han drept sin egen mor. Han var 20 år da han begikk ugjerningen, og han tok til slutt sitt eget liv.

Aurora, Colorado, 20. juli 2012:

12. drepte. 70 skadet.

En maskert mann skyter 12 personer i en kino i under premièren på Batman-filmen The Dark Knight Rises. Den 24 år gamle gjerningsmannen blir dømt til fengsel på livstid.

Fort Hood, Texas, 5. november 2009:

13 drepte. 30 skadet.

En major og psykiater skyter 13 mennesker på militærbasen utenfor Kileen. Gjerningsmannen, som erklærte sin støtte til den islamistiske terrorgruppen Al-Qaida, blir dømt til døden og henrettet.

Binghamton, New York, 3. april 2009:

13. drepte. 4 skadet.

En vietnamesisk innvandrer skyter 13 mennesker på et innvandrersenter før han tar livet av seg selv. Gjerningsmannen hadde selv hatt undervisning i engelsk på stedet. Han avsluttet undervisningen i mars, en måned før skytingen fant sted.

Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, 16 april 2007:

32 drepte. 17 skadet.

Åstedet for hendelsen var universitetet Virginia Tech. Gjerningsmannen, som var student der, tok sitt eget liv. Hendelsen fant sted ved to forskjellige skolebygninger: West Ambler Johnston Hall og Norris Hall. I tillegg til de 17 som ble skadet i skyteepisodene, ble seks personer skadet idet de prøvde å hoppe ut vinduer.

Kilder: Gun Violence Archive, Mass Shooting Tracker, NTB og Aftenposten