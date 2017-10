Protestpartier styrer mot rekord. Storfavoritten kalles «Tsjekkias Trump».

Når tsjekkiske velgere går til valgurnene i dag, er det i et politisk landskap som er i rask endring.

Partier som tar et oppgjør med det etablerte systemet, kan komme til å gjøre det svært godt.

Her er fire av dem:

1 Mangemilliardær under politietterforskning

Mangemilliardær Andrej Babis startet sitt eget politiske parti før valget i 2013 og sikret seg 18,7 prosent og regjeringsdeltagelse. Ved dette valget ligger det an til å bli største parti med rundt 25 prosent av stemmene.

Han går til valg på sin suksess som forretningsmann og lover å bruke denne erfaringen i driften av landet.

Han lover også å ta en oppgjør med den korrupte eliten i tsjekkisk samfunnsliv, men er selv under politietterforskning for å ha jukset til seg EU-midler. I september vedtok parlamentet å frata ham immunitet og i oktober ble han formelt siktet. Blir han statsminister etter valget, har han imidlertid igjen immunitet, ifølge Politico.

Babis hevder selv at saken mot ham er politisk motivert, og den ser ikke ut til å skremme velgerne i noen stor grad, for på målingene har partiet hans ANO holdt stand som det klart største.

Han lover å holde en tøff linje overfor planer om tettere EU-samarbeid og går til valg på sterk motstand mot unionens asylpolitikk og mot ikke-vestlig innvandring. Han eier en rekke tsjekkiske medier, og enkelte advarer om at han kan ta landet i en illiberal retning som ligner på Polen og Ungarn, der myndighetene blant annet har slått ned på domstolenes uavhengighet.

Babis selv avfeier det hele.

– Folk hevder jeg truer demokratiet i dette landet, men det er selvfølgelig bare tull. Jeg er en trussel mot det korrupte systemet, sier han i et intervju med The Washington Post.

De mange likhetstrekkene med USAs sittende president gjør at han har fått stempelet som «Tsjekkias Trump». På spørsmål om de mange sammenligningene, svarer han:

– Jeg har aldri gått konkurs.

2 Islamkritisk innvandrer fra Japan er populær

En annen person som har startet sitt eget politiske parti og nyter suksess på målingene, er Tomio Okamura. Han ble født i Tokyo av en japansk-koreansk far og en tsjekkisk mor og leder et parti som er svært kritisk til islam og til EU.

– Jeg er helt allergisk mot rasisme og fremmedfiendtlighet fordi jeg har opplevd det selv, men islam er ingen rase. Det er ikke engang en religion. Det er en ond ideologi, sier han i et intervju med Bloomberg.

Han lover at landet ikke skal ta imot en eneste asylsøker og mener tsjekkerne «lever under et totalt EU-diktatur».

Retorikken hans har gjort at også Babis har forsøkt å skape avstand, men på målingene har oppslutningen bare økt. Ifølge snittet av de siste målingene før valget, ligger han an til å få rundt 9 prosent.

3 Pirater styrer mot rekord

Også det tsjekkiske piratpartiet ligger an til å komme inn i parlamentet for første gang, ifølge de ferskeste målingene.

Partiet er nok et eksempel på et protestparti som kan gjøre et brakvalg, men de har en ganske annen ideologi enn Babis og Okamura.

De er en del av den europeiske bevegelsen av piratpartier som kjemper for menneskerettigheter, ytringsfrihet, gjennomsiktighet og mer direkte demokrati.

4 Kommunister holder stand

Det tsjekkiske kommunistpartiet har aldri fått under ti prosent av stemmene i noe valg siden 1990.

Denne gangen ligger de an til å få rundt 11–12 prosent, ifølge de siste målingene før valget.

Etablerte partier stuper

Tsjekkias etablerte partier ser til gjengjeld ut til å gjøre det svært dårlig. Sosialdemokratene, som har ledet regjeringen siden 2013, ser bare ut til å bli marginalt større enn kommunistene. De siste 20 årene har de aldri før havnet under 20 prosent.

Konservative ODS, som var en sentral kraft i tsjekkisk politikk fra 1990 til 2013, ser ut til å havne under ti prosent.

