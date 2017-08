Tre døde og flere livstruende skadet etter vold og kaos i Virginia

En 33-år gammel kvinne skal være død og 19 er skadet etter at en bil pløyet seg gjennom folkemengden under protester i Charlottesville i Virginia. Noen av ofrene er livstruende skadet, sier politimester Al Thomas.

I tillegg er to andre personer døde etter at et politihelikopter krasjet. En rekke andre skadet i sammenstøtene i Charlottesville Virginia.

Thomas sier på en pressekonferanse lørdag kveld at de har arrestert en mann i forbindelse med bilangrepet, og at de etterforsker det som et overlagt mord.

– Dra hjem

Lørdag kveld ba også guvernøren demonstrantene om å dra hjem.

– Dere er uønsket her. Der er ikke noe plass til dere her, og ikke i USA. Jeg minner dere på at vi er en nasjon av immigranter, sa guvernør Terry McAucliffe på en pressekonferanse i Virginia lørdag kveld.

– Så vær så snill - ta med dere hatet og dra hjem.

«Jeg er rasende over at bilkræsjet som skadet så mange. Vær så snill alle sammen, dra hjem til deres familier. Vi kan jobbe videre i morgen. Gå hjem. Vær så snill,» skriver Mike Signer, borgermester i Charlottesville, på Twitter.

Kjørte inn i folkemengde

Rundt klokken 20.30 norsk tid kom det melding om at en bil hadde kjørt inn i en gruppe mennesker som protesterte mot en nazimarsj. Et vitne sier til Washington Post at det var med overlegg. Politiet sier de har en mann i varetekt i forbindelse med angrepet.

Maurice Jones er rådmann

NBC har vist video av hendelsen, som viser en bil kjøre i stor fart inn i bilen foran, mens fotgjengere blir kastet i luften. Deretter rygger bilen ut i stor fart.

Hendelsen skjedde lørdag ettermiddag amerikansk tid. Både fredag kveld og lørdag formiddag har det vært til voldelige sammenstøt mellom demonstranter og motdemonstranter i Virginia.

– Vi må alle stå sammen og fordømme alt hat står for, skriver president Donald Trump på Twitter.

– Det finnes intet sted for denne typen vold i USA. La oss alle stå sammen, skriver han videre.

– Ingenting patriotisk med nazister

Tusenvis av mennesker var samlet i en park i byen Charlottesville lørdag formiddag for å marsjere for den ytterliggående høyrenasjonalistiske organisasjonen «Unite the Right».

Ifølge nyhetsbyrået AP hadde hundrevis av demonstranter vært i sammenstøt allerede før den planlagte samlingen skulle finne sted, der folk skrek mot hverandre, slo, kastet flasker og brukte pepperspray lørdag formiddag lokal tid.

– Synspunktene som driver dette opptrinnet i Charlottesville er motbydelige, skrev lederen i Representantenes hus, Paul Ryan.

– Det er ingenting patriotisk med nazister, KKK eller hvite nasjonalister, skrev senator Marco Rubio.

President Trump truer Nord-Korea i harde ordelag. I USA spør man seg om de skal ta det bokstavelig.

Unntakstilstand

I en uttalelse på byens Facebook-sider lørdag skriver byen at unntakstilstanden gir «lokale tjenestepersoner muligheten til å be om ekstra ressurser hvis det trengs for håndtere pågående hendelser» som kan finne sted lørdag.

Senere rykket delstatsguvernør Terry McAuliffe ut med en uttalelse der han erklærte at den høyrenasjonalistiske samlingen er ulovlig, samtidig som han ba både høyrenasjonalistene og motdemonstrantene om å fjerne seg umiddelbart.

I 1964 ble raselovene opphevet, men hatet lever videre.

JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Fordømmer hat

President Donald Trump skrev på Twitter lørdag ettermiddag at amerikanerne må stå samlet mot hat.

«Der er ingen plass for denne typen vold i USA. La oss komme sammen som én.»

«Vi må beskytte ytringsfrihet, fordømme hat og vold og hvit nasjonalisme,» skrev tidligere president Bill Clinton.

Førstedame Melania Trump tvitret at «vårt land oppmuntrer til ytringsfrihet, men la oss ikke kommunisere med hat i hjertet».

Organisatoren av marsjen, Jason Kessler, har gått rettens vei for å få lov til å holde demonstrasjonen i Emancipation Park. Ved hjelp av organisasjonen ACLU vant Kessler en sak mot byen Charlottesville, som ville flytte den planlagte demonstrasjonen til en annen park.

Argumentasjonen til Kessler og ACLU var nettopp at det var et overtramp på ytringsfriheten. Han fikk medhold fra dommeren fredag kveld.

Stringer / REUTERS

JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Krangler over statue

Så langt er det meldt at to personer måtte behandles for ikke-livstruende skader etter sammenstøt i Emancipation Park i byen.

Charlottesville er blitt et samlingspunkt for hvite nasjonalister og motdemonstranter etter at byrådet i 2016 besluttet å fjerne statuen av sørstatsgeneralen Robert E. Lee fra parken som tidligere het Lee Park, men som nå heter Emancipation park (Frigjøringsparken).

Natt til lørdag samlet hundrevis av hvite nasjonalister som bar fakler seg i byen mens de sang «white lives matter» og «dere vil ikke erstatte oss». De sang også den Nazi-koblede frasen «blod og jord» mens de marsjerte i nærheten av en statue av Thomas Jefferson nær universitet i Virginia.

Saken oppdateres.