Én drept og flere livstruende skadet etter vold og kaos i Virginia

– All den tid du begår et angrep mot folk for å skape frykt, så er det terrorisme. Det faller inn under definisjonen på terrorisme, sier H.R. McMaster til ABC søndag. McMaster leder USAs nasjonale sikkerhetsråd.

HANDOUT

32-åringen Heather Heyer ble drept da en bil pløyet seg gjennom folkemengden under protester i Charlottesville i Virginia. Hun jobbet som assistent på et advokatkontor i Charlottesville, og hun jobbet spesielt med konkurssaker, skriver Newsweek.

– Hvis du ikke er forbannet, følger du ikke med, skrev hun på Facebook dagen før hun ble drept.

– Heather ville sette en stopper for urettferdighet. Jeg ønsker ikke at hennes død skal bringe mer hat, jeg vil at hennes død skal være et top om rettferdighet og medfølelse, sier hennes mor Susan Bro til Huffington Post.

Avbildet med nasjonalister

Bilføreren som drepte henne og skadet 19 andre er identifisert som 20 år gamle James Alex Fields Jr. fra Ohio.

Handout / REUTERS

En tidligere lærer av ham forteller til ABC News at han var en rolig student, men at han hadde radikale tanker om rase og en fascinasjon for nazisme og Adolf Hitler.

Det finnes bilder av at 20-åringen deltok i protestene med gruppen Vanguard America i Charlottesville, skriver The Guardian. Organisasjonen omtales som en gruppe for amerikanske hvite nasjonalister.

På sine nettsider skriver organisasjonen at «vitenskap fortsetter å bevise at rase eksisterer».

Gruppen har marsjert i militærstil i gatene i Charlottesville. På bildet der Fields Jr. står med andre demonstranter bærer han skjold, og noen av dem som står ved ham bærer hjelmer og flagg.

Utgangspunktet for demonstrasjonene til de fra ytre høyre fløy var at de ville protestere mot en beslutning fra lokale myndigheter om å fjerne en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

I 1964 ble raselovene opphevet, men hatet lever videre.

Tar til orde for terrorsiktelse

Folkemengden 20-åringen meide ned lørdag kveld deltok i en motdemonstrasjon mot disse protestene.

JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Han er nå siktet for forsettlig drap, og for flere tilfeller av legemsbeskadigelse, men flere har tatt til orde for at han må terrorsiktes.

I et intervju på NBC søndag kaller også ordfører Mike Signer i Charlottesville hendelsen lørdag for «et terrorangrep der en bil ble brukt som våpen».

Mandag vil den siktede fremstilles for retten, og da skal det avgjøres om han kan løslates mot kausjon eller ikke.

FBI har dessuten åpnet etterforskning av angrepet. Flere av dem som er skadet er påført livstruende skader, opplyste politimester Al Thomas lørdag.

President Trump truer Nord-Korea i harde ordelag. I USA spør man seg om de skal ta det bokstavelig.

– Dra hjem

Lørdag kveld ba delstatens guvernør demonstrantene om å dra hjem.

– Dere er uønsket her. Der er ikke noe plass til dere her, og ikke i USA. Jeg minner dere på at vi er en nasjon av immigranter, sa guvernør Terry McAuliffe på en pressekonferanse i Virginia.

– Så vær så snill – ta med dere hatet og dra hjem.

Også ordføreren hadde et lignende budskap.

«Jeg er rasende over at bilkræsjet som skadet så mange. Vær så snill alle sammen, dra hjem til deres familier. Vi kan jobbe videre i morgen. Gå hjem. Vær så snill,» skrev Mike Signer, borgermester i Charlottesville, på Twitter.

Kastet i luften

NBC har vist video av hendelsen, der en bil kjører i stor fart inn i bilen foran, mens fotgjengere blir kastet i luften. Deretter rygger bilen ut i stor fart.

Ryan M. Kelly / TT / NTB scanpix

I tillegg til dette har det vært flere voldelige sammenstøt mellom demonstranter og motdemonstranter i Charlottesville. De skal ha blitt kastet flasker, brukt pepperspray og blitt utvekslet slag.

Dette har ført til at det er innført unntakstilstand i byen. I en uttalelse på byens Facebook-sider lørdag skriver byen at unntakstilstanden gir «lokale tjenestepersoner muligheten til å be om ekstra ressurser hvis det trengs for håndtere pågående hendelser» som kan finne sted lørdag.

Det har også vært høy temperatur i det offentlige ordskiftet.

– Synspunktene som driver dette opptrinnet i Charlottesville er motbydelige, skriver lederen i Representantenes hus, Paul Ryan, på Twitter.

– Det er ingenting patriotisk med nazister, KKK eller hvite nasjonalister, skrev senator Marco Rubio.

President Trump får hard kritikk for sin respons til Virginia-volden. Les hvorfor her.

Helikopterstyrt var trolig ulykke

Lørdag kom det også meldinger om at et helikopter hadde styrtet i Charlottesville, og det ble spekulert i om dette hadde noe med demonstrasjonene å gjøre.

Men politiet opplyser at alt tyder på at det var en ulykke, skriver The New York Times.

I helikopteret var to politimenn som skulle overvåke demonstrasjonene. Disse omkom i styrten.