USA bombet og drepte 12 afghanske politimenn ved en feil

Angrepet fant sted fredag da en afghansk politienhet tok tilbake et kontrollpunkt erobret av Taliban torsdag, ifølge The Guardian. Som følge av dårlig kommunikasjon, bombet kamphelikopteret enheten en halv time senere, ifølge politikilder.

Det er fortsatt uklart hvor mange som døde i angrepet. Først ble det meldt at åtte ble drept. Lørdag morgen bekrefter imidlertid regionale myndigheter at tolv er døde og to er såret og at de tilhører landets nasjonale sikkerhetsstyrker, skriver nyhetsbyrået AP.

Flere USA-angrep

Det amerikanske militæret bekrefter i en uttalelse at angrepet fant sted under en amerikanskstøttet operasjon mot Taliban i området. De varsler en gransking av omstendighetene rundt hendelsen.

I uttalelsen uttrykker også amerikanerne sin «dypeste medfølelse med familiene til de drepte». En amerikansk talsmann sier den afghanske regjeringen er underrettet om angrepet.

Amerikanske angrep i Helmand har økt hyppig den siste tiden. Ifølge Bill Salvin, talsmann for koalisjonsstyrkene i Afghanistan, har USA utført mer enn 50 luftangrep i provinsen de siste fem dagene.

Amerikanske og afghanske styrker arbeider sammen mot Taliban som står sterkt i Helmand og kontrollerer store deler av provinsen.