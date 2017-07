Israel må tåle full retrett fra Tempelhøyden – likevel må de forberede seg på mer bråk

Statsminister Benjamin Netanyahu og resten av den israelske regjeringen er blitt presset fra skanse til skanse, og natt til i dag var det klart – de rykker tilbake til start.

Status quo er gjenopprettet ved Haram al-Sharif, også kalt Tempelhøyden, fastslo Jerusalems mufti, Mohammed Hussein, ifølge avisen Haaretz. Han er den muslimske lederen med ansvar for al-Aqsa-moskeen, muslimenes tredje helligste sted.

Svarte på angrep med metalldetektorer

Krisen startet med at to israelske politifolk, begge drusere, den 14. juli ble drept av tre arabiske israelere som hadde smuglet våpen inn til Haram al-Sharif. Da israelerne satte opp metalldetektorer for å hindre at flere våpen ble tatt med inn på området, protesterte palestinerne.

Palestinerne fryktet at israelske myndigheter hadde til hensikt å overta kontroll over høyden, som også jøder regner som hellig, men som kun muslimer har lov til å utøve religion på.

I stedet for å gå gjennom metalldetektorene, arrangerte palestinerne bønnestunder i gatene utenfor området. Hver dag utviklet det seg til voldeligheter.

Fakta: Jødenes og muslimenes helligste sted i Jerusalem Både jøder og muslimer anser høyden som araberne kaller Haram al-Sharif og jødene for Tempelhøyden, for å være hellig. Inne på området ligger både al-Aqsa moskeen og Klippedomen, som ble reist på 600- og 700-tallet. Jerusalem regnes som muslimenes tredje helligste by, etter Mekka og Medina. På Tempelhøyden lå også de jødiske templene i Jerusalem. I dag står det bare igjen en støttemur som ble bygd rundt tempelplassen, Vestmuren, også kalt Klagemuren. Det var av stor symbolsk betydning for Israel at de i 1967 erobret Øst-Jerusalem, slik at jødene igjen fikk anledning til å samles til bønn ved Klagemuren. Israel har som okkupasjonsmakt i dag suverenitet over området de kaller Tempelhøyden, men det er den muslimske Waqf-stiftelsen som administrerer området. Israelsk lov gir folk innen alle trosretninger tilgang til området, men det er bare muslimer som får lov til å utføre religiøse handlinger der. Kilde: Store norske leksikon

Israelsk etterretning advarte mot at det ville bli bråk

Både Israels etterretningstjeneste Shin Bet og den israelske hæren advarte ifølge israelske medier mot fortsatt bruk av metalldetektorene da det brygget opp til voldsomheter i forbindelse med forrige ukes fredagsbønn.

Netanyahu nektet å gi etter. Resultatet var voldsomme demonstrasjoner der tre palestinere ble drept. Ut på kvelden ble tre israelere drept av en palestiner som tok seg inn i en bosetning på Vestbredden.

Tirsdag erklærte Israel at metalldetektorene skulle fjernes og erstattes med «smarte» kamerasystemer som skulle avsløre eventuell våpensmugling. Nå er det klart at det heller ikke ville bli noe av kameraovervåkingen. Stativene som var satt opp for kameraene og sikkerhetsgjerder, ble tatt ned natt til torsdag.

– Politiet har tilbakeført sikkerhetstiltakene til slik de var før terrorangrepet på Haram al-Sharif, før 14. juli, het det i en kunngjøring fra politiets talskvinne, Luba Samri, torsdag formiddag ifølge NTB.

Bråk internt i regjeringen

Beslutningen om å fjerne sikkerhetstiltakene blir skarp kritisert at konservative medlemmer av Netanyahus koalisjonsregjering.

– Israel kommer svekket ut av denne krisen, sa utdanningsminister Naftali Bennett, som er leder for Jødiske hjem-partiet, torsdag til den israelske hærens radiokanal. I det israelske sikkerhetsrådet stemte han både mot avgjørelsene om å fjerne metalldetektorene og overvåkingskameraene.

Statsminister Netanyahu anklages av opposisjonspolitikeren Avi Gabbay i Arbeiderpartiet for «vilkårlige avgjørelser og uansvarlig ledelse», noe han mener har skadet Israels sikkerhet og evne til å avskrekke, melder Jerusalem Post.

Statsminister Netanyahu forsøker å rette oppmerksomheten mot noen andre, nemlig TV-stasjonen al-Jazeera.

– Al Jazeera fortsetter å mane til vold rundt Tempelhøyden, skriver Netanyahu i et Facebook-innlegg.

Han skriver videre at han en rekke ganger har bedt lovgivende myndigheter i landet om å stenge Al Jazeeras kontor i Jerusalem.

– Dersom dette ikke lar seg gjøre på grunn av eksisterende lovgiving, vil jeg be om at loven endres slik at Al Jazeera kan utvises fra Israel, skriver statsministeren.

– Makt er det eneste språket som forstås

Krisen omkring Tempelhøyden får den svenske forskeren Anders Persson til å trekke frem boken til Nathan Thrall: The Only Language They Understand. Den amerikanske forskerens påstand er at partene i den israelsk/palestinske konflikten har lettere for la seg påvirke av press enn av lokkemidler.

– Hver gang palestinerne har forholdt seg fredelige, så har de ikke fått noe fra Israel, men som denne krisen viser, så får de noe igjen dersom de bruker makt, sier Persson, som er postdoktor ved Universitetet i Lund.

Han mener Israel viser seg å være pragmatiske og villige til å gi etter for press.

– Vi galopperte mot en veldig stor konfrontasjon og en mulig tredje intifada. Nå ser det ut til at krisen er avverget, sier Persson.

Palestinerne kan ha fått blod på tann

Men, han understreker at det er høyst uvisst hva som kommer til å skje fremover. Israelerne forbereder seg på å håndtere eventuelle nye voldelige sammenstøt fredag. Den palestinske selvstyremyndigheten har brukt krisen til å gjøre seg selv relevante igjen.

– De har oppdaget at store ikkevoldelige protester er effektivt. Tidligere har de nølt med å oppfordre til slikt, siden de har fryktet at store folkelige protester skulle vende seg mot dem selv, sier Persson.

Status quo innebærer en fortsatt okkupasjon, noe palestinerne er misfornøyd med. Palestinerne kan ha fått følelsen av at de har makt til å få til noe, og kan føle seg inspirert til å presse på videre.

– Det er ofte svært vanskelig å se når det skjer paradigmeskifter. Som oftest en stund etterpå at vi klarer å se når de store skiftene har skjedd. Det blir veldig spennende å følge utviklingen videre. Mange har lenge sagt at palestinerne står svakere enn kanskje noen gang og at de ikke får til noe, men nå skjer det noe, sier Persson.