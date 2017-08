Pakistan får ny statsminister for å bane vei for Sharifs bror

Tidligere oljeminister Shahid Khaqan Abbasi tar over etter Nawaz Sharif, som i forrige uke ble fradømt embetet av Pakistans høyesterett. Abbasi ble valgt med støtte fra 221 av de 342 medlemmene i nasjonalforsamlingen.

I Pakistan går politiske verv i arv fra en slektning til en annen, og regjeringen drives nærmest som en familiebedrift, ifølge eksperter.

Denne uken ble det klart at Sharif, som måtte gå av som statsminister på grunn av korrupsjonsanklager, har sørget for at broren Shahbaz blir hans etterfølger.

Sharif utropte sin bror i en TV-overført tale lørdag, dagen etter at han selv ble avsatt av høyesterett. Men Shahbaz må først velges inn i nasjonalforsamlingen, noe som vil skje i et suppleringsvalg om halvannen måned.

Familien svært viktig

Eksperter beskriver Pakistan som et lagdelt og semi-føydalt samfunn, der slektskap og det å beskytte og fremme interessene til ens egne, spiller en enorm rolle i politikken.

Enkelte analytikere anslår at over halvparten av plassene i nasjonalforsamlingen, både på nasjonalt og provinsielt nivå, har gått i arv fra far til sønn eller fra bror til bror.

– Underteksten i alt dette er at Nawaz Sharif fortsatt vil påvirke hvordan ting gjøres frem til neste valg, og kanskje gjennom neste valg, sier den politiske analytikeren Umair Javad.

Samtidig ser det ut til at Shahbaz Sharif, som nå er leder for Punjab-provinsen, vil ha sin sønn Hamza til å overta sin stilling. Han må i likhet med faren også gjennom et suppleringsvalg slik at han kan få plassen til faren i provinsforsamlingen. Først etter dette kan han utnevnes til provinsleder.

Ikke karismatisk

– Det er det politiske dynastiets tillit til egen makt som gjør alle disse trekkene mulig, sier Badar Alam, redaktør i nyhetsmagasinet Herald.

Han mener at Sharif-familien føler seg så sterk at de tror at ingenting kan utfordre dem.

Men enkelte tviler på at PML-N vil gi Shahbaz den samme støtten som partiet har gitt Nawaz, ettersom Shahbaz regnes som mindre karismatisk enn storebroren.

Personlighetskult

Opposisjonen i Pakistan har reagert kraftig på at Sharif har utnevnt broren som sin etterfølger. Den tidligere cricket-stjernen og opposisjonsleder Imran Khan samlet søndag tusenvis av tilhengere i gatene for å protestere mot det han kaller for en form for monarki.

Khan leder partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf, som fremstiller seg selv som en grasrotbevegelse.

Han tilhører selv ikke noe familiedynasti, i stedet har han bygget en personlighetskult rundt seg selv. Men ennå har han ikke lyktes å bygge opp et nasjonalt parti som har appell til velgere i alle deler av landet.

Luksusliv

Korrupsjonssaken mot Sharif og tre av hans barn betyr at familien trolig vil gå ut og inn av retten det neste halvåret, samtidig som etterforskere vil snu og vende på hvor de har fått penger fra til nærmest å velte seg i luksus.

– Det er et alvorlig slag mot dynastipolitikken, som har vært den største hindringen for å utvikle demokratiske institusjoner og verdier i landet, sier den politiske kommentatoren Zahid Hussain i avisen Dawn.

Men det er langt fra sikkert at denne måten å styre landet er over, fastslår han.