Trump jr. sier han ikke fortalte faren om møtet med den russiske advokaten

– Det var 20 bortkastede minutter. Det var synd, sa Trump jr. til Fox News.

– Det var ingenting. Det var ingenting å fortelle om. I etterpåklokskapens lys ville jeg nok løst dette noe annerledes, sa han.

Formålet med møtet var å innhente opplysninger som kunne skade Hillary Clinton, den demokratiske kandidaten, før fjorårets presidentvalg.

– For meg var dette research av vår motstander. De hadde noe, kanskje konkret bevis på alle historiene jeg har hørt om, så jeg ville høre om det. Men det førte ingensteds, og det var tydelig at det ikke var det møtet handlet om, fortalte Trump jr., som også sa i intervjuet at han ikke ante hvem det var han skulle møte.

Beviser samarbeid

Demokratenes leder i etterretningskomiteen, Adam Schiff, mener epostutvekslingen til Donald Trumps sønn beviser at Russland ga informasjon til Trump-kampanjen.

Schiff vil nå at Donald Trump jr. skal vitne foran komiteen og besvare på spørsmål om møtet han hadde med en russisk advokat i juni 2016, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Schiff sier han er bekymret for at det finnes flere opplysninger om Russlands innblanding i valget, og han kaller møtet for "en forbrytelse mot løftet i statsborgerskapet".

La ut e-poster

Tirsdag la Trump jr. ut epostutvekslingen mellom seg selv og PR-rådgiveren Rob Goldstone på Twitter.

I en epost får han via mellommannen Goldstone tilbud om det som skal være ødeleggende informasjon om Hillary Clinton, angivelig via russiske myndigheter. Det ble planlagt et møte med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja.

Tirsdag kveld uttalte Veselnitskaja at hun ikke kunne hatt informasjon om Clinton. Advokaten sier videre at hun ikke representerer russiske myndigheter, kun seg selv.