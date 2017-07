IS påtar seg ansvaret for bombeangrep i Sinai

Angrepet mot en militærutpost ved Rafah nord i Sinai var et av de mest alvorlige i den turbulente regionen hittil i år.

I tillegg til de 23 som ble drept, ble 33 soldater såret da en bilbombe gikk av ved en veisperring sør for Rafah. Like etter eksplosjonen angrep islamistene soldatene med maskingevær. Sikkerhetskilder beskrev fredagens hendelse som et koordinert angrep.

Ifølge egyptiske myndigheter ble også rundt 40 angripere drept i skytingen, som varte en halvtime etter bombeangrepet.

IS tok sent fredag kveld på seg ansvaret for angrepet i en erklæring som ble lagt ut på internett. I erklæringen hevder IS at det var en respons på militærets planer om å gå til aksjon mot sunnimuslimske militanter i området, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Terrororganisasjonen har drept hundrevis av soldater og politimenn i landet siden 2013, da det egyptiske militæret avsatte president Mohamed Mursi etter masseprotester.

I løpet av de siste månedene har IS fokusert angrepene på kristne minoriteter i Egypt, ifølge Al Jazeera. President Abdel Fattah el-Sisi har erklært unntakstilstand i landet.

En årelang kamp

Egypt har i årevis kjempet mot militante islamister i den avsidesliggende og underutviklede regionen allerede lenge før IS ble toneangivende i uroen.

Sinai-grenen av IS ser ut til å være den mest motstandsdyktige utenfor Syria og Irak, hvor terrororganisasjonen mister territorium.

Som svar på gårsdagens angrep understreker statsminister Sherif Ismail behovet for at flere land forener seg mot dem som støtter terrorisme. Ismail oppfordrer også til samarbeid for å sikre at organisasjoner som IS mister tilgang til finansieringskilder. Sistnevnte tolkes som en henvisning til Qatar, skriver Reuters.

Egypt, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Bahrain brøt diplomatiske forbindelser med Qatar i forrige måned, og boikotter nå gulf-staten som de beskylder for å støtte terrorisme og alliere seg med Iran. Qatar benekter dette, ifølge nyhetsbyrået.