Skritt for skritt frigjør republikanske senatorer seg fra Trump

Republikanske senatorer stemte ned forslaget om å skrote Obamacare. De overså regelrette krav fra presidenten om å fortsette arbeidet med å erstatte den forhatte reformen fra Obamas dager.

Senatorene satte på plass budsjettdirektøren i Det hvite hus, som i et av nyhetsshowene på fjernsyn mente at Senatet måtte få på plass en helsereform fremfor noen annet. De forsvarte justisminister Jeff Sessions, en av deres egne, da han ble mobbet av presidenten, og de vedtok en pakke med sanksjoner som ikke kan blokkeres av presidentens veto.

Og det gjorde ikke forholdet mellom Trump og republikanerne i Senatet bedre at han fikk avsatt Reince Priebus, en mann som kom fra ledelsen i The Grand Old Party, og som var et bindeledd mellom Kongressen og Det hvite hus.

Republikanerne i Senatet gjenvinner sin uavhengighet, som fremsto svekket i kjølvannet av Trumps overraskende seier sist november.

– Arbeider for folket, ikke presidenten

– Vi arbeidet for det amerikanske folk. Vi arbeider ikke for presidenten, sier den republikanske senatoren Tim Scott fra South-Carolina.

Dette er krasse ord fra en republikaner hjemmehørende i en stat som Trump lett seiret i for under et år siden. Men etter seks måneder med konfrontasjoner og historisk lav oppslutning, er det klart at Trump ikke lenger utløser den frykten eller respekten som en gang gjorde ham uovervinnelig.

Aaron P. Bernstein/NTB scanpix

Noen republikanere setter nå ord på oppfatninger som lenge har vært holdt i sjakk, om en mann som i realiteten sto bak en fiendtlig overtagelse av deres politiske parti.

Også i befolkningen sliter Trump med tilliten: Mest upopulære presidenten på 70 år

Men det er verdt å merke seg at den sterkeste kritikken kommer fra Senatet, der få republikanere er tynget av utsikten til å møte velgerne med det første.

Situasjonen er helt annerledes i Representantenes hus, der de fleste republikanerne fortsatt er lojale mot Trump. Der er også velgernes dom ikke så veldig langt unna i tid. Om et og et halvt år kjemper disse representantene om gjenvalg.

Senatorer vil fremstå som selvstendige

Det mest oppsiktsvekkende eksempelet på uthenging av Trump kommer fra senator Jeff Flake fra Arizona. I en ny bokgår han hardt ut mot presidenten og sitt eget parti. Han skriver blant annet at «Senatets lammende stillhet overfor en uforutsigbar utøvende makt er å regne som abdikasjon» og sammenligner Trump med syndfloden.

Kritikken er dristig, ikke minst fordi senator Flake er en av bare to republikanske senatorer som møter konkurranse i neste års mellomvalg. Den andre er Dean Heller fra Nebraska.

De øvrige 50 republikanske senatorene er skjermet fra eventuelle hevnaksjoner fra Trumps grunnfjell, i det minste på kort sikt.

Ross D. Franklin/TT/NTB scanpix

Dette vil styrke deres selvstendighet og stolthet. Senatorene vil ikke bli sett på som stemmekveg for presidenten. En oppdemmet følelse av å bli overkjørt kulminerte i den mislykkede kampen for å få fjernet Obamacare og erstatte den med noe annet og foreløpig ukjent. Senatorene fikk piggene ut etter de mange nedlatende og kommanderende twittermeldingene fra Trump.

– Det er ganske åpenbart at problemet med helsereformen ikke var demokratene. Vi hadde rett og slett ikke 50 republikanere, sa majoritetsleder Mitch McConnell tørt da det hele var over.