Svensk Al-Qaida-gissel: Vet ikke hvorfor jeg ble frigitt

Gustafsson møtte torsdag pressen for første gang siden han kom tilbake på svensk jord 26. juni.

– Jeg er veldig glad for å sitte her. Det var ikke alltid jeg trodde at jeg skulle komme hjem igjen, sier Gustafsson.

42-åringen var på motorsykkeltur gjennom Afrika da han ble bortført i Timbuktu i Mali i oktober 2011. Da hadde han kjørt helt fra Sverige og var på vei til Sør-Afrika.

Jihadister: Halshugger om formiddagen, gråter av dikt om kvelden

Gustafsson ble bortført sammen med flere andre, og de ble kjørt ut i ørkenen. Situasjonen i fangenskap ble etter hvert så desperat at 42-åringen ikke så noen mulighet for å flykte.

– Det jeg gjorde da som en siste desperat utvei, var at jeg sa til dem at jeg ville konvertere til islam. Det gjorde jeg for å redde livet og kjøpe meg litt tid, sier Gustafsson.

– Uventet

I 2013 forsøkte Gustafsson imidlertid å flykte, men etter to dager ble han innhentet av kidnapperne. Han sier det var veldig uventet da han noen år senere fikk beskjed om at han skulle bli frigitt.

– Jeg trodde aldri det kom til å være så enkelt. Plutselig åpnet de en dør og jeg var fri, sier han.

På spørsmål fra journalister om hvorfor han plutselig ble satt fri, svarer Gustafsson at han ikke vet.

– Jeg tror det er feil at det ble betalt løsepenger. Jeg håper de slapp meg fordi de var lei av meg, sier han.

Svenske myndigheter har uttalt at det ikke er betalt løsepenger, og at Gustafsson ble frigitt etter forhandlinger.

Stirret inn i løpet

Svensk Radio har sluppet et utdrag fra en kommende dokumentar om da han ble bortført av den ytterliggående islamistgruppen Al-Qaida.

– Da jeg åpnet døren, sto en bevæpnet mann med en kalasjnikov rett i ansiktet på meg. Det første jeg så var løpet foran ansiktet, bare noen centimeter fra hodet. Deretter så jeg på hans kjempestore øyne bak turbanen, sier Gustafsson i dokumentaren.

Terror i Europa: Bør vi bekymre oss?

Gustafsson var sammen med nederlenderen Sjaak Rijke og sørafrikanske Stephen McGowan, som også ble bortført fra en kafé i Timbuktu. En fjerde person, en eldre tysk mann som spiste lunsj med dem, ble skutt og drept da han gjorde motstand.

Rijke ble frigitt i 2015, og McGowan er også satt fri.