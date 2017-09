Der stålverket Phoenix Ost i Dortmund en gang spydde ut røyk, ligger nå et idyllisk lite vann. Rundt sjøen er de siste husene i ferd med å fullføres.

Forurenset jord ble forseglet i plast og brukt til å bygge et berg ved sjøen, et «landskapsbyggverk» som myndighetene kaller det. Toppen på «Kaiserberg» ligger 40 meter over vannflaten.