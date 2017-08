USAs landbruksdepartement sensurerer bruk av ordet «klimaendringer»

Det skriver den britiske avisen The Guardian.

Avisen skal ha fått tilgang på en rekke e-poster mellom ansatte i Natural Resources Conservation Service (NRCS), en avdeling under landbruksdepartementet, som viser at Trump-administrasjonen har hatt en sterk påvirkning på språkbruken om klimaforandringene.

I et notat fra direktøren for jordhelse, Bianca Moebius-Clune, blir det presentert en liste over begreper som ikke skal brukes samt hvilke ord som skal erstatte dem.

For eksempel skal «klimaendringer» byttes ut med «ekstremvær» og «klimatilpasning» byttes ut med «motstandsdyktighet mot ekstremvær».

– Vi skal ikke forandre modellene, bare måten vi snakker om dem på, sier Moebius-Clune om de nye språkreglene i en e-post til hennes ansatte.

Forvirring blant ansatte

I en e-post til ledelsen ber Jimmy Bramblett, nestleder i en avdeling i NRCS, at det skal utøves «forsiktighet» når man diskuterer drivhusgasser og at etatens arbeid på luftkvalitet rundt disse gassene skal opphøres.

– Det er tydelig at prioriteringene til den forrige administrasjonen ikke er forenlige med prioriteringene til den nye administrasjonen. Det gjelder hovedsakelig klimaendringene. Vennligst gjør dine ansatte oppmerksomme på denne perspektivendringen, heter det i en annen e-post datert kun dager etter innsettelsen av Donald Trump.

Trump har tidligere kalt medieskapt oppvarming for «Ikke eksisterende», «fiksjon» «svindel» og «bullshit».

Ifølge avisen skal en rekke e-poster vise angstfylte samtaler mellom kolleger som ikke vet hvilke ord de kan bruke. Noen er også frustrerte.

– Vi foretrekker å beholde språket slik det er, skriver en ansatt i en e-post og begrunner det med behovet for å opprettholde vitenskapelig integritet i arbeidet.

Feiltolket

Det amerikanske landbruksdepartementet skriver i en uttalelse at «denne veiledningen, som ligner prosedyrer utstedt av tidligere administrasjoner, er blitt feiltolket av noen for å dekke data og vitenskapelige publikasjoner.»

Videre skriver departementet at dette aldri var tilfellet og at de tillater «fullstendig og objektiv informasjon».

Kaveh Sadeghzadeh, fra NRCS, sier at organisasjonen «ikke har mottatt retningslinjer fra landbruksdepartementet eller Trump-administrasjonen for å endre deres kommunikasjon om klimaendringer eller andre temaer».

Saksøker etatene

Statsadvokat ved Senter for Biologisk Mangfold, Meg Townsend, går hardt ut mot Trump.

– Disse dokumentene viser Trumps pågående sensurering av vitenskap gjennom politikken hans, sier Townsend til avisen.

Videre sier hun at det er «skrekkelig og farlig» for USA og verdenssamfunnet at de som jobber med luft og vann må skrive rapporter som overstemmer med Trump administrasjonens antivitenskapelige retorikk.

Senteret saksøker for øyeblikket flere offentlige etater for å få dem til å gi ut informasjon angående sensuren av ord relatert til klimaendringene.