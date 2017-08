Turistene tok bilder av hverandre mens de gjorde hilsenen foran bygningen, opplyser politiet lørdag. De to mennene ble løslatt etter å ha betalt 500 euro hver i kausjon – om lag 4700 norske kroner.

Politiet opplyser at de etterforsker saken og kan komme til å sikte de to mennene, som er 36 og 49 år gamle. Mennene vil i så fall bli siktet for brudd på loven som forbyr bruk av symboler knyttet til grunnlovsstridige organisasjoner – en lov som i hovedsak er myntet på nazistiske symboler.