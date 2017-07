Diana konfronterte Charles om utroskapen. Svaret? «Jeg nekter å være den eneste prinsen av Wales som aldri hadde en elskerinne»

«Jeg nekter å være den eneste prinsen av Wales som aldri hadde en elskerinne».

Ifølge prinsesse Diana var det svaret hun fikk fra ektemannen Charles da hun konfronterte ham med mistanken om utroskap, skriver The Sunday Times.

Det er bare en av de oppsiktsvekkende detaljene om det turbulente ekteskapet som kommer frem i en rekke videoer av prinsessen, filmet av stemmetrener Peter Settelen i 1992 og 93. Han ble ansatt for å forberede Diana på å fortelle hennes side av historien.

Store deler av opptakene er viet til nettopp stemmetrening. Men hun forteller også åpent om hvordan forholdet til prinsen startet og hans til tider tvilsomme flørteteknikker, at hun forelsket seg i en annen mann, og hva som skjedde da hun gikk til dronning Elizabeth for ekteskapsråd.

20 år etter at hun døde i en bilulykke i Paris, skal utdrag av filmene vises for første gang på britisk TV, i Channel 4-dokumentaren «Diana: In Her Own Words».

AP / NTB scanpix

«Det traumatiserte meg»

Diana forteller at hun i utgangspunktet ikke hadde vært så imponert over prinsen av Wales. Men dette endret seg da de møttes etter at Charles’ grandonkel Lord Louis Mountbatten ble drept it et IRA-angrep i 1979.

Det var nettopp blitt slutt mellom Charles og hans tidligere kjæreste. Diana bemerket at han hadde virket ensom i begravelsen til Lord Mountbatten og at han trengte noen ved sin side.

«Hvorpå han kastet seg over meg! Han var på meg resten av kvelden. Han fulgte meg som en hundehvalp.»

Ifølge Diana møttes de to kun 13 ganger før de giftet seg.

«Han ringte meg hver dag i en uke, og så snakket vi ikke sammen på tre uker. Veldig rart. Jeg tenkte, ’greit. Vel, han vet hvor jeg er hvis han vil ha meg’. Spenningen da han ringte var enorm og intens.»

Hun forteller også om intervjuet da de ble forlovet. På spørsmål om de var forelsket, svarte Charles «hva nå enn ’forelsket’ betyr».

«Det satte meg helt ut. Jeg tenkte ’for et rart svar’ ... Gud. Det traumatiserte meg,» sier Diana.

Ron Bell / AP / NTB scanpix

«Charles er håpløs»

I tillegg til Charles’ utroskap med Camilla Parker Bowles, nå hans kone, forteller Diana om da hun ble forelsket i en annen mann. Han er ikke navngitt, men mange tror det dreier seg om Barry Mannakee, en av livvaktene hennes, skriver The Guardian. Han døde i en motorsykkelulykke i 1987.

«Da jeg var 24 ble jeg dypt forelsket i en som var en del av alt dette, og det ble oppdaget og han ble kastet ut og så ble han drept. Det var det tyngste jeg hadde opplevd i mitt liv, må jeg si.»

Diana sier også hun gikk til dronning Elizabeth, oppløst i tårer, for å be om hjelp under krisen i ekteskapet.

«Så jeg gikk til damen på toppen og sa: ’Jeg vet ikke hva jeg burde gjøre’. Hun sa: ’Jeg vet ikke hva du burde gjøre’. Og det var det. Det var ’hjelpen’.»

«Charles er håpløs» skal dronningen også ha sagt, ifølge Sunday Times.

Kontrovers

Opptakene har skapt stor kontrovers siden de først ble oppdaget i 2001. Familien til Diana prøvde å gå rettens vei for å få kontroll på dem, men i 2004 ble de returnert til stemmetrener Petter Settelen.

Han er ikke selv med i dokumentaren, men ifølge hans advokat vil han at Diana skal få muligheten til å snakke for seg selv under 20-årsmarkeringen av hennes død, skriver The Telegraph.

Dokumentaren har fått kritikk, og er blant beskyldt for å utnytte Diana. Ifølge Mail On Sunday har Dianas bror bedt Channel 4 ikke sende den, fordi den kan føre til «dyp engstelse», spesielt for prins William og Harry.

Channel 4 sier de har kontaktet den britiske kongefamilien om dokumentaren, men har ikke fått svar, skriver Radio Times. De forsvarer valget om bruke opptakene med at de er av historisk og offentlig interesse, og viser en sjarmerende og spontan prinsesse i en mer uformell sammenheng.

– Jeg tror ikke folk vil se på det og si at dette er private samtaler. Jeg tror de vil se på det og si at dette er en offentlig person som blir intervjuet, som er en kjent prosess, vi ser det på nyhetene og vi ser det i dokumentarer hele tiden, sier Ralph Lee i Channel 4 til Radio Times.

– Når det kommer til stykket, hvis du har et monarki, de personlige, de familiære delene av livene deres ... er viktige for nasjonens historie.