Boris Johnson: – Ingen fortalte meg at hagefestene var i strid med reglene

Presset øker mot statsminister Boris Johnson etter påstanden om at han løy i parlamentet om omstridt hagefest i mai 2020.

Storbritannias statsminister Boris Johnson besøkte et sykehus i Nord-London torsdag. Han avviser kategorisk at han hadde løyet i parlamentet.

18. jan. 2022 22:12 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag hevdet Boris Johnsons tidligere sjefrådgiver Dominic Cummings at den britiske statsministeren var fullt klar over at det ble arrangert en hagefest i «Nummer 10» 20. mai 2020.

Det var mens landet var stengt ned og britene var bedt om å holde seg innendørs.

– Statsministeren visste at det skulle holdes en hagefest. Han løy i parlamentet da han sa at han ikke visste om det, skrev Cummings i et blogginnlegg.

Cummings påstår at han advarte Johnson i forkant av festen og sa til ham at en slik fest kunne være i strid med smittevernreglene.

– Ingen sa til meg at det brøt med reglene

Tirsdag møtte Johnson mediene, etter å ha vært i korona-isolasjon i flere dager.

Han avviste kategorisk beskyldningene fra Cummings.

Johnson gjentok det han tidligere har sagt, nemlig at han trodde det som pågikk ute i hagen, var en «work event» (på norsk: et jobbarrangement). Og ikke en fest.

Han vedgikk at det var blitt gjort «feilvurderinger». Han sa han var veldig lei seg for det.

Samtidig sa han at han ikke ville akseptert «arrangementet», dersom han «hadde visst at det var imot reglene»:

«Jeg er veldig tydelig på at ingen fortalte meg, ingen sa til meg at det var i strid med reglene å gjøre noe som ikke var en arbeidsbegivenhet, fordi jeg ærlig talt ikke kan forestille meg hvordan dette arrangementet kunne blitt avviklet, hvis det var i strid med reglene».

Krav om avgang øker i eget parti

Ifølge flere britiske medier har presset mot statsministeren økt etter hendelsene det siste døgnet.

Hvis 54 Tory-parlamentsmedlemmer uttrykker manglende tillit til Johnson, kan det utløse krav om ledervalg i partiet.

Slik mistillit kan parlamentsmedlemmene uttrykke ved å sende brev til den såkalte 1922-komiteen, som organiserer ledervalgene i partiet.

– Vi er svært nær det tallet nå, sier en anonym Tory-kilde til Sky News.

Flere ledende Tory-politikere har tidligere bedt Boris Johnson om å gå av som statsminister.

En av festene som er avholdt mens Storbritannia var korona-nedstengt, ble holdt kvelden før prins Philips bisettelse.

Dronning Elizabeth satt helt alene på kirkebenken under seremonien på grunn av koronarestriksjonene.

Denne uken er det ventet en granskingsrapport om saken.