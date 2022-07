Redaktør: – Ikke første gang russisk etterretning forsøker å diskreditere norske diplomater i Murmansk

Videoen av en sint, norsk diplomat har gått viralt i Russland i helgen. – Den er en bekreftelse på det russiske myndigheter ønsker å fremstille: At utlandet er fiendtlig innstilt mot russere, sier redaktør.

Redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen.

31. juli 2022 12:09 Sist oppdatert nå nettopp

En norsk diplomat er fanget opp i en overvåkingsvideo fra hotellet Azimut i Murmansk. I videoen raser hun mot personalet på hotellet. Hun uttaler blant annet at hun hater russere. Redaktøren i «Barents Observer», Thomas Nilsen, fikk tilsendt videoen tidligere i sommer, men valgte å ikke publisere den.

– Dette er en overvåkingsvideo med god lyd fra resepsjonen i hotellet. Ansatte på hotellet kan ikke bare ta en slik video og legge den ut i sosiale medier. Dette stammer fra russisk etterretning, mener Nilsen.

Et hotell kjent for overvåking

Hotellet har i flere år vært kjent for å plassere utlendinger, særlig innenfor visse yrkesgrupper, på hotellrom hvor det er montert opptak for lyd og video, forteller Nilsen.

– Her har man tatt en norsk diplomat med buksen nede. Historien passer utmerket inn i det narrativet russiske myndigheter ønsker å gi i eget land: Hele verden hater Russland, og ingen forstår, sier Nilsen.

Det er ikke første gang russisk etterretning har forsøkt å diskreditere norske diplomater ved generalkonsulatet i Murmansk. Det har foregått helt tilbake til 1990-tallet, ifølge Nilsen.

Hans avis har tidligere fått materiale som antas å komme fra russisk etterretning, men har valgt å ikke publisere noe av dette.

– Det har vært noen episoder i russiske medier, lokalt i Murmansk, men jeg har ikke tidligere sett at det har gått så viralt som denne videoen, sier han.

Ifølge NRK er videoen er sett over 700.000 ganger lørdag ettermiddag.

Her står en norsk diplomat i en hotellresepsjon og skjeller ut to ansatte.

Iskaldt forhold mellom Norge og Russland

Norge har i lengre tid vært det eneste landet i verden med en generalkonsul i Murmansk. På bakgrunn av de strenge sanksjonene i Russland ble generalkonsulatet stengt for publikumstjenester fra 1. juli i år.

Konsulatet vil åpne igjen når situasjonen tillater det, ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

– Forholdet mellom Norge og Russland er allerede iskaldt. Det er ingen offisiell dialog på noen områder innenfor det som tidligere var generalkonsulatets rolle, sier Nilsen.

I en e-post til Aftenposten skriver Utenriksdepartementet (UD) følgende om hendelsen:

– Utenriksdepartementet beklager sterkt denne hendelsen. Uttalelsene reflekterer på ingen måte norsk politikk eller norske holdninger overfor Russland og russere. Saken blir fulgt opp internt i departementet.

Aftenposten har spurt UD om hendelsen i resepsjonen skjedde før eller etter 1. juli. De svarer kun at den skjedde i sommer.

– Mitt stalltips er at UD har vært så klare med sin uttalelse at de forsøker å parkere denne saken. Ingen diplomater vil bli kalt hjem, ettersom Norge nå ikke har et operativt generalkonsul i Murmansk, sier Nilsen.