Ut med Starbucks. Inn med Stars Coffee. Slik erstatter Russland de amerikanske kjedene.

Starbucks trakk seg ut av Russland. Nå har en Putin-vennlig rapper åpnet en erstatter.

Amerikanske giganter forlater Russland. Men er de mulig å erstatte? Ja, mener russiske gründere. Ferske tall viser hvordan det går med Russlands økonomi.

Her er rapperen Timati i sin første Stars Coffee-filial, som han har startet sammen med restauratør Anton Pinskij.

35 minutter siden

Bortsett fra at begge er runde, er det ingenting med logoen til Stars Coffee som ligner på Starbucks sin. Det mener i hvert fall gründeren Anton Pinskij.

Han har fått med seg rapperen Timati og startet den nye kaffekjeden, som skal inn i Starbucks’ gamle lokaler i Russland. Det amerikanske selskapet trakk seg helt ut av landet i mai. Årsaken er president Vladimir Putins krig mot Ukraina.

Til venstre: Starbucks’ logo fra 2008. Til høyre: Russiske Stars Coffees logo.

Åpner flere restauranter i høst

Starbucks hadde nær 2000 ansatte på 1300 filialer i Russland. De ansatte som mistet jobbene sine, får lønn ut høsten, ifølge BBC. Torsdag åpnet Stars Coffee sitt første utsalgssted i hovedstaden Moskva. Flere skal åpnes i tiden fremover.

Siden Starbucks lager sine produkter selv, er Stars Coffee nødt til å finne egne leverandører.

– Vi har akkurat funnet nye leverandører og de riktige brennerne. Baristaene har blandet alt riktig, så vi har et produkt vi tror vil være konkurransedyktig, sier Timati ifølge BBC.

Starbucks har ikke ønsket å kommentere Stars Coffees logo, skriver Reuters.

Rapper mot pride-bevegelsen

Timati, hvis egentlige navn er Timur Yunusov, er Russlands nest rikeste artist, ifølge magasinet Forbes. I 2021 hadde han en inntekt tilsvarende over 100 millioner norske kroner, skriver de. Han har blant annet slått seg opp med skjønnhetssalonger og restauranter, ifølge Russia Today.

Artisten har markert seg som en tydelig pro-Putin-stemme. «President Putin er min beste venn», rapper han i en låt fra 2015.

I 2019 skapte han overskrifter på nytt. Musikkvideoen hans ble nemlig Russlands mest mislikte video på Youtube. Mer enn 1,4 millioner personer hadde trykket på «liker ikke»-knappen. Det meldte både BBC og The Guardian.

I videoen hyllet han Moskvas Putin-allierte ordfører Sergej Sobjanin. Timati rappet også om Moskva som en by hvor pride-parader ikke avholdes.

Her er Russlands president Vladimir Putin og rapperen Timati avbildet sammen tilbake i 2012.

McDonald’s-kopi

Starbucks er langt fra alene om å forlate Russland. Nær 1000 vestlige selskaper har planer om å forlate landet. Det skrev Wall Street Journal i juni. Blant dem en rekke internasjonale giganter som Hennes & Mauritz, Ikea, Nike, Zara, Levi's.

Og ikke minst McDonald’s. Men også der fant russerne en løsning. McDonald's gamle lokaler ble overtatt av den nye kjeden «Vkusno & tochka», som etter planene skal åpne 1000 restauranter. På norsk betyr navnet «Velsmakende, og det er det». Målet er å lage en så lik burger som McDonald's som mulig.

Hvordan går det med Russlands økonomi?

Vesten straffer Russland hardt for deres krig mot Ukraina. Handel med viktige varer er strupte. Selskaper har forlatt landet. Likevel har de klart seg overraskende bra.

– Vi trodde det skulle komme en dyp dal i år, og at det deretter skulle flate ut. I stedet har de hatt en liten nedgang, som vil fortsette inn i neste år, sier seniorrådgiver Laura Solanko i Finlands Bank The New York Times.

I andre kvartal, fra april til juni, sank landets bruttonasjonalprodukt (BNP) med 4 prosent. Det er ned fra første kvartal, fra januar til april, da økonomien vokste med 3,5 prosent, skriver The New York Times.

Avisen viser til en fersk rapport fra Russlands statlige statistikkbyrå, som for første gang tar for seg den kvartalsvise utviklingen i Russlands BNP etter krigens start. BNP er den fremste målestokken for hvordan det går med et lands økonomi.

Regjeringen og sentralbanken gjorde en rekke grep for å sørge for at Russlands økonomi sto støtt da sanksjonene ble innført. Den russiske rubelen skjøt i været, og landet tjente fett på høye olje- og gasspriser. Men på lang sikt ser det mørkt ut om de ikke får flere bein å stå på, sier sjeføkonom Dimitri Dolgin i den nederlandske banken ING til The New York Times.