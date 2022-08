Festvideo skaper trøbbel for den finske statsministeren. Sier seg villig til å narkotestes.

Festvideo skaper trøbbel for den finske statsministeren

Finlands statsminister Sanna Marin benekter å ha brukt narkotika og sier seg villig til å ta en test for å motbevise ryktestormen.

Sanna Marin har vært statsminister i Finland siden 2019.

17 minutter siden

Det danses, synges og drikkes. Ikke direkte uvanlig for en fest – hverken i Norge eller i Finland.

Likevel har den ca. ett minutt lange videoen av Finlands statsminister Sanna Marin og andre finske kjendiser, blant annet en annen politiker og en TV-programleder, gått sin seiersgang i sosiale medier.

Se den omdiskuterte videoen under:

Videoen har nemlig satt rykter om narkotikabruk i sving. De ubekreftede ryktene har møtt kritikk fra opposisjonspartiene, som blant annet har krevd at statsministeren avlegger en narkotest.

36 år gamle Marin benekter på sin side å ha brukt narkotika, og sier hun kun gjorde helt lovlige ting som å danse, synge, feste og drikke alkohol.

– Jeg har ingenting å skjule. Jeg har ikke brukt narkotika, så det er ikke noe problem for meg å ta en test. Men jeg synes det er ganske spesielt at noe slikt kreves, sa hun til finske medier torsdag ettermiddag.

Sanna Marin var ved tiltredelsen verdens yngste, sittende regjeringssjef.

– Vi har tillit til statsministeren

Likevel har videoen fått lederen for det populistiske partiet Sannfinnene, Riikka Purra, til å kreve at statsministeren frivillig avlegger en test for å få avklart hvorvidt det er snakk om narkotikabruk.

Det har Marin sagt seg villig til å gjøre. Videoen har skapt blandede reaksjoner på nettet. Kritikere mener hun fremstår som uansvarlig, andre tror populariteten hennes kan øke.

– Vi har tillit til statsministeren.

Det sa Antti Lindtman, gruppeleder for sosialdemokratene i den finske Riksdagen, på en pressekonferanse i Kuopio. Det skriver den finske avisen Helsingin Sanomat.

Marin har også gitt uttrykk for forundring over at noen har valgt å offentliggjøre videoen, og mener det er en krenkelse av hennes privatliv.

Det er ikke første gang Marin havner i trøbbel etter en fest. I desember 2021 måtte statsministeren beklage at hun hadde vært på nattklubb til tross for strenge regler for regjeringsmedlemmer som følge av koronapandemien.