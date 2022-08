Radikale og høylytte politikere må dempes om demokratene skal ha en sjanse

Demokratene som kjemper for å beholde makten i kongressen, sliter med interne konflikter.

Jared Golden driver valgkamp mot president Bidens pengebruk og demokratenes forslag til våpenlover. Det kan bidra til å sikre demokratene kontroll i kongressen.

Nå nettopp

Kongressmann Jared Golden kjemper for gjenvalg i distriktet sitt i Maine, helt nordøst i USA. Han misliker demokratenes ønske om å forby «angrepsvåpen» som halvautomatiske geværer. Den tidligere marineinfanteristen tar til og med avstand fra å kalle dem «angrepsvåpen».

Velgerne ser ut til å like det de hører. For to år siden stemte godt over halvparten av dem på Donald Trump.