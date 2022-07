Elevene står oppstilt ved skole nr. 2 i den russiske byen Tsjeboksarij. De har fått en ny skolepult – en «heltepult». De eldste elevene står vakt med våpen. Rektor og en offiser følger med. «Heltepulten» tilhører den tidligere eleven Aleksandr Mikka. Fallskjermsoldaten ble drept 19. mai i Ukraina. Trolig i et av mange mislykkede angrep på byen Sievjerodonetsk, som nå er totalt ødelagt. Barna, kona og moren må være med. Den døde soldatens to døtre blir plassert i «heltepulten» etter faren, mens militærkommissæren og læreren følger med. Marinesoldaten Aleksej Fedorov ble drept 17. april i Luhansk i Øst-Ukraina. Han har også fått en «heltepult» ved skolen han gikk på. Her innvies «heltepulten» etter Aleksej Fedorov. Elevene blir fortalt at han var en mønsterelev som kjempet mot «nazister». Verden Krigen i Ukraina Slik lokker russiske skoler unge til å dø for Putin

Skolepultene hedrer «heltene» som dreper og dør for Putin. De skal også inspirere en ny generasjon til å møte samme skjebne.

14 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Elevene står oppstilt på rekke og rad ved en skole i Tsjuvasija. Republikken ved elven Volga i hjertet av Russland. De eldste i uniform med våpen.

Tirsdag 24. mai er en stor dag. Skolen skal innvie sin første «heltepult».

Aleksej Fedorov var elev ved skolen. Nå har han kommet hjem i en kiste fra Ukraina. Den 34-årige marinesoldaten døde 17. april under invasjonen av Ukraina.

Rektoren forteller at den tidligere eleven sloss mot nazister. Elevene får høre at han «befridde» en togstasjon i Luhansk i Øst-Ukraina. At de «befridde» byene nærmest er jevnet med jorden, blir ikke nevnt.

Fedorov var «en mønsterelev». Han ofret livet heltemodig for «å dekke kameratene og lokke ilden mot seg».

Slike heltepulter har dukket opp ved skoler over hele Russland de siste månedene.

Dette er et av mange virkemidler for å vinne krigen på hjemmebane i Russland.