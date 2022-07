Hun har fått skryt for sin handlekraft. Nå får hun historisk hard kritikk.

Granskingskommisjon mener noe er alvorlig galt i Danmarks øverste maktapparat.

Statsminister Mette Frederiksen har ingen planer om å forlate sin post og mener fortsatt det var riktig å slakte 15–17 millioner mink.

1. juli 2022 21:07 Sist oppdatert 11 minutter siden

Den danske minken er for lengst død og begravet. Men etterspillet etter de dramatiske dagene i november 2020 er ikke over.

Torsdag leverte minkkommisjonen sin rapport. Granskerne skulle finne ut hva som gikk galt da statsminister Mette Frederiksen krevde at all mink i Danmark skulle avlives, uten at det fantes lovhjemmel for det.