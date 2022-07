København-skytingen: Siktede skal ha vist interesse for skoleskytere

En 22-åring er siktet etter masseskytingen på et kjøpesenter i København. – Kan se ut som han har en del av de trekkene til skoleskytere, sier ekspert.

Reaksjoner utenfor kjøpesenteret Field’s på Amager i København søndag ettermiddag. Tre personer ble drept og fire alvorlig skadet etter at en mann begynte å skyte mot folk på senteret.

4. juli 2022 21:39 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Tre personer ble drept og flere alvorlig skadet i skytingen på kjøpesenteret Field’s i København søndag. Mandag ble en 22-årig dansk mann varetektsfengslet på lukket psykiatrisk institusjon. Han er siktet for drap og drapsforsøk.

22-åringen har ikke tatt stilling til siktelsen. Dansk politi mener han opptrådte alene, og at ingenting tyder på at det var et terrorangrep. De tror ofrene var tilfeldige.

Den siktede er ifølge politiet kjent for psykiatrien. Ifølge Danmarks Radio skal han ha kontaktet kriselinje før skytingen. Også på nett skal han ha lagt igjen spor.

Danske medier omtaler en Youtube-kanal som tilsynelatende tilhører 22-åringen. Kort tid før angrepet ble det lastet opp flere videoer på kanalen. På videoene poserer en mann med et håndvåpen og et gevær. Han retter begge mot seg selv.

Youtube-kanalen ble fjernet søndag kveld. Men på ulike nettforum analyseres innholdet.

Saken fortsetter under bildet.