Flere drept og skadet etter skyting på kjøpesenter i København

Dansk politi bekrefter at flere ble drept på kjøpesenteret Fields på Amager i København. En 22-åring er pågrepet.

Bevæpnet politi utenfor kjøpesenteret søndag kveld.

3. juli 2022 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

(Saken oppdateres)

Klokken 20.45 holdt politiet i København en pressekonferanse etter skytingen på kjøpesenteret Fields i København.

Politiinspektør Søren Thomassen fortalte at:

Flere er drepte og flere er skadede.

Den pågrepne er en 22 år gammel etnisk dansk mann.

Politiet utelukker ikke at det er snakk om en terrorhandling, men har ikke indikasjoner på at det var flere involverte.

Det pågår en massiv politiaksjon over hele Danmark.

Politiet oppfordrer folk som har sett noe eller har video av hendelsen om å kontakte politiet.

Politiet kommer til å være svært synlige over hele København den nærmeste tiden.

Det er for tidlig for politiet å si noe om motivet for skytingen. Når vi har mer informasjon, gir vi det så fort vi kan, sier Thomassen i København-politiet.

– Vi vet ikke hvor mange som er såret eller døde, men det er veldig alvorlig. Det tvitret Københavns ordfører, Sophie H. Andersen.

Bilder fra dansk TV 2 viser en mann som sitter på bakken med hendene bak ryggen. To bevæpnede politifolk står ved ham.

Politiet bekreftet tidligere søndag kveld at flere er skutt.

De opplyser også at én person er pågrepet.

Rikshospitalets traumesenter bekrefter at de har fått inn mer enn tre sårede.

Politiet skal holde en pressekonferanse klokken 20.45.

Ambulanse og bevæpnet politi utenfor Fields.

«Slipp våpenet»

Et øyenvitne ved kjøpesenteret sier dansk politi avfyrte varselsskudd og skrek til en mann med et våpen at han skulle «slippe våpenet».

Videoer viser at mange mennesker løp ut fra kjøpesenteret. Det oppsto panikk og var kaotiske tilstander.

Kjøpesenteret ligger like i nærheten av København-flyplassen Kastrup.

Store politistyrker sperret av veiene rundt senteret.

Kaotiske tilstander

Det kom flere meldinger om skyting inne på storsenteret søndag i 18-tiden.

Flere fortalte at de hadde hørt lyden av skudd i nærheten av restaurantavdelingen.

Det ble kaotiske tilstander da folk begynte å løpe ut. Ekstra Bladet rapporterte at folk ble bedt om å forlate senteret over høyttaleranlegget.

Dansk politi tvitret klokken 18.30 at de hadde rykket ut «massivt» til kjøpesenteret.

Politiet ber de som har sett, hørt eller filmet noe ta kontakt med politiet. De ber folk i området holde seg borte fra Fields.

De oppfordrer personer som har vært på Fields, om å kontakte sine pårørende. Mobilnettet kan være overbelastet. Politiet oppfordrer folk til å sende melding dersom de ikke kommer gjennom når de ringer.

Veiene rundt senteret er avsperret. Flere ambulanser er på stedet, og en såret person er blitt båret ut fra senteret på en båre, skriver TV 2.

Mange store arrangementer

Denne helgen har det vært mange store arrangementer i København. Sykkelrittet Tour de France startet i København fredag. Vegg i vegg med storsenteret ligger Royal Arena, der Harry Styles skal holde konsert søndag kveld.

Konsertarrangør Live Nation postet på Twitter at konserten kl. 20 skal gå som planlagt. Publikum har inntatt Royal Arena. Konserten er foreløpig utsatt til kl 21.

Harry Styles sier at han er i sjokk etter hendelsen.

– Teamet mitt og jeg ber for alle involvert i skytingen på kjøpesenteret i København. Jeg er i sjokk, skriver han i et innlegg på Snapchat.

Roskilde-festivalen ble avsluttet i går kveld etter én uke. Mange festivaldeltagere er nå på vei hjem. Væpnet politi er til stede ved Kastrup Lufthavn i København etter skytingen på kjøpesenteret Fields søndag kveld, melder avisen B.T.

Danske kronprins Frederik har avlyst en mottakelse på kongeskipet Danneborg etter skytingen.

Bevæpnet politi inne på kjøpesenteret.

– Hørte et smell

TV 2 har snakket med danske Thea Schmidt, som var til stede på kjøpesenteret da skytingen skjedde.

– Jeg og min venninne sto i øverste etasje ved restauranten Sunset Boulevard. Plutselig så vi at mange folk løp mot utgangen, og så hørte vi et smell. Så løp vi ut av Fields, sier Schmidt.

Mens Schmidt løp mot utgangen, hørte hun to smell til fra inne på kjøpesenteret. Hun forteller at folk løp mot utgangen så fort de kunne.

Schmidt befinner seg nå i en leilighet i nærheten av Fields.

– Jeg håper jeg er trygg her, sier hun.

Politiet i København opplyser til TV 2 at de jobber med å skaffe seg en oversikt over situasjonen.

– Vi kan ikke gjøre mer for øyeblikket, sier visepolitiinspektør Lars Karlsen.