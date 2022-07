Tre drept og flere skadet etter skyting på kjøpesenter i København

Dansk politi bekrefter at tre er døde og at tre er kritisk skadet etter skytingen på kjøpesenteret Fields på Amager i København. En 22-åring er pågrepet.

Bevæpnet politi og ambulanse utenfor kjøpesenteret søndag kveld.

3. juli 2022 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 00.45 ga politiet i København en oppdatering om situasjonen etter den dramatiske hendelsen på et kjøpesenter i Amager.

Folk løp ut i panikk da en mann begynte å skyte inne på kjøpesenteret den solfylte juliettermiddag.

Natt til mandag bekreftet sjefspolitiinspektør Søren Thomassen tre ble drept og flere sårede. Tre av disse er kritisk skadet. De døde er en mann i 40-årene og to unge mennesker.

Ifølge politiet skjedde følgende på kjøpesenteret Fields søndag kveld:

17.35 fikk politiet melding om skyting på kjøpesenteret. 17.48 ble en 22-åring pågrepet.

Den pågrepne er en 22 år gammel etnisk dansk mann. Politiet tror at mannen var alene om ugjerningen.

22-åringen er siktet for drap. Men politiet sier at siktelsen kan bli utvidet.

Politiet utelukker ikke at det er snakk om en terrorhandling, men har ikke indikasjoner på at det var flere involverte.

Det pågår en massiv politiaksjon over hele Danmark.

Politiet oppfordrer folk som har sett noe eller har video av hendelsen, om å kontakte politiet.

Storstilt politiaksjon

Politiet oppgir at de vil være svært synlige over hele København den nærmeste tiden. I tillegg hjelper forsvaret med vakthold for å avlaste politiet.

– Det er en massiv operasjon i gang i og omkring Fields. Det pågår ikke kun i København, men på hele Sjælland. Og vi er også i dialog med politi i hele landet, sa Thomassen.

Danske medier skriver at politiet har satt i gang en storstilt «manhunt». Det betyr ikke nødvendigvis at de har andre mistenkte.

Begrepet brukes av dansk politi om situasjoner der politiet kan innhente ressurser fra andre politidistrikt. Det kom etter terrorangrepet mot Krudttønden og synagogen i byen i 2015.

– Vi må være helt sikre på at vi har kontroll på situasjonen. Og inntil vi med sikkerhet kan si at det er tale om bare én gjerningsmann, kjører vi på aller høyeste operative nivå, sier Thomassen.

Politiet sier det er for tidlig å si noe om noe om motivet for skytingen.

Pågripelsen skal ha vært udramatisk. 22-åringen hadde gevær og ammunisjon på seg da han ble pågrepet. Mannen vil bli avhørt i morgen. Politiet varsler at de vil ha ny pressekonferanse mandag klokken 8.

Video viser angivelig gjerningsmann

Flere videoer viser den angivelige gjerningsmannen både på og utenfor kjøpesenteret.

I en video Aftenposten har sett, går han rolig rundt med et stort våpen. Ifølge Danmarks Radio kan det være snakk om en banerifle. På et tidspunkt legger han våpenet over nakken og poserer.

Dette bildet er hentet fra en video publisert på Reddit. Aftenposten har verifisert at bildet er fra senterets 2. etasje.

Det som skal være gjerningsmannen inne på kjøpesenteret. Bildet er fra en video Aftenposten har verifisert.

En annen video utenfor kjøpesenteret, som Aftenposten har stedsverifisert, viser den samme mannen på vei ut og ned en trapp:

– Sa at det ikke var ekte

Et vitne sier til dansk TV2 at han møtte den mistenkte gjerningsmannen.

– Han snakket direkte til meg og sa at det ikke var ekte, mens jeg filmet han, sier Mahdi Al-Wazni til kanalen.

På en video kan man tydelig høre mannen si «det er ikke ekte» samtidig som han går rundt med et svært langt våpen.

Den antatte gjerningsmannen hadde på seg shorts og en mørk, ermeløs topp.

Bilder fra dansk TV 2 viste en mann som satt på bakken med hendene bak ryggen. To bevæpnede politifolk sto ved ham.

Vitner beskriver svært kaotiske og panikkartede scener inne fra kjøpesenteret.

Ambulanse og bevæpnet politi utenfor Fields.

– Det er slikt som skjer i USA

Et øyenvitne ved kjøpesenteret sier dansk politi avfyrte varselsskudd og skrek til en mann med et våpen at han skulle «slippe våpenet».

Berlingske har snakket med to 18-åringer som skulle på Harry Styles-konsert og som var innom kjøpesenteret for å kjøpe seg noe mat før konserten.

Innen de kom frem til salatdisken, hørte de folk som skrek «løp». Den ene kom seg ut nødutgangen. Den andre måtte gjemte seg bak en pall med bleier inne på supermarkedet.

– Jeg hørte to skudd, men jeg så ikke noe, forteller Alma til avisen.

Hun kunne hørte barn som gråt rundt seg.

– Det her er slikt som skjer i USA, sier den skrekkslagne 18-åringen.

Videoer viser at mange mennesker løp ut fra kjøpesenteret. Det oppsto panikk og var kaotiske tilstander.

Vi gjør oppmerksom på sterke inntrykk i videoen under. Det høres skudd og roping.

Kjøpesenteret ligger like i nærheten av København-flyplassen Kastrup, og er et av Danmarks største kjøpesentre med 135 butikker spredt over 74.000 kvadratmeter.

Store politistyrker sperret av veiene rundt senteret.

Foreldre som ville hente barn som skulle på konserten blir bedt om å hente dem ved shoppingsenteret Kronen i Vanløse. Der er det også rustet opp psykolog-tilbud for alle som trenger det, melder Danmarks Radio.

Politiet fikk meldinger om skyting inne på storsenteret søndag kl. 17:35.

Flere fortalte at de hadde hørt lyden av skudd i nærheten av restaurantavdelingen.

Det ble kaotiske tilstander da folk begynte å løpe ut. Mange av dem var unge mennesker som skulle på konsert.

Mange store arrangementer

Denne helgen har det vært mange store arrangementer i København. Sykkelrittet Tour de France startet i København fredag. Vegg i vegg med storsenteret ligger Royal Arena, der Harry Styles skulle holde konsert søndag kveld.

Den ble avlyst.

Harry Styles sier at han er i sjokk etter hendelsen.

– Teamet mitt og jeg ber for alle involvert i skytingen på kjøpesenteret i København. Jeg er i sjokk, skriver han i et innlegg på Snapchat.

Væpnet politi er til stede ved Kastrup Lufthavn i København etter skytingen på kjøpesenteret Fields søndag kveld, melder avisen B.T.

Bevæpnet politi inne på kjøpesenteret.

– Hørte et smell

TV 2 har snakket med danske Thea Schmidt, som var til stede på kjøpesenteret da skytingen skjedde.

– Jeg og min venninne sto i øverste etasje ved restauranten Sunset Boulevard. Plutselig så vi at mange folk løp mot utgangen, og så hørte vi et smell. Så løp vi ut av Fields, sier Schmidt til TV 2.

Mandag morgen opplyser kjøpesenteret på sine nettsider om at de vil holde stengt til tidligst 11. juli.

I en uttalelse skriver senteret at deres tanker er med ofrene og de pårørende «i denne forferdelige hendelsen».