Gjerningsmannens foreldre avhørt etter masseskyting i USA

Foreldrene til mannen som drepte ti personer i Buffalo i delstaten New York lørdag, ble søndag avhørt av politiet. Skytingen etterforskes som hatkriminalitet.

18-åringen ble pågrepet på stedet. Ti mennesker mistet livet i ugjerningen.

NTB-AP

14 minutter siden

Ti personer ble drept og tre såret da en mann skjøt rundt seg med rifle i et supermarked i Buffalo.

Myndighetene undersøker nå et manifest som ble lagt ut på nettet før skytingen, og som i detalj beskriver episoden på forhånd. Politiet har identifisert en 18 år gammel mann som gjerningsmannen.

I manifestet er det henvisninger både til skytingen i en moské i Christchurch på New Zealand i 2019 og til Anders Behring Breivik som sto bak angrepet på regjeringsbygget og AUFs sommerleir på Utøya i 2011.

Den foreløpige undersøkelsen tyder på at 18-åringen gransket de to skytingene grundig og gjentatte ganger har vært innom nettsider med rasistisk ideologi og konspirasjonsteorier. Myndighetene har allerede fastslått at motivet for skytingen var rasehat. Elleve av ofrene var svarte.

Strømmet skytingen

18-åringen strømmet også skytingen direkte på strømmetjenesten Twitch, som eies av Amazon og er populær blant gamere. Twitch opplyser at de kuttet sendingen allerede etter to minutter.

Det er ikke klart hvorfor 18-åringen reiste over 300 kilometer fra sitt hjem i Conklin i New York til nettopp dette supermarkedet. Men etterforskerne mener at han hadde gransket demografien rundt supermarkedet, og at han så etter nabolag med svart folkeflertall.

Folk samler seg utenfor Tops Friendly Market, dagen etter at ti mennesker ble drept i en ny masseskyting, som myndighetene etterforsker som rasistisk hatkriminalitet.

Konfrontert av politiet

Da mannen ble konfrontert av politiet i supermarkedet Tops Friendly Market, satte han geværet mot hodet sitt, men ble overtalt til å la seg pågripe.

– Vi etterforsker hendelsen både som hatkriminalitet og rasistisk motivert voldelig ekstremisme, opplyste spesialagent Stephen Belongia hos FBI i Buffalo på en pressekonferanse lørdag.

Blant de drepte er sikkerhetsvakten Aaron Salter, en tidligere politimann, som åpnet ild og forsøkte å stoppe gjerningspersonen. Men kulene ble stanset av 18-åringens skuddsikre vest, og Salter ble i stedet skutt og drept selv.