USA vil få svenskene og finnene raskt inn i Nato. Avviser at Skandinavia er et gjestehus for terrororganisasjoner.

USAs president håper på en rask prosess for å få Sverige og Finland inn i Nato.

USAs president Joe Biden møtte torsdag Sveriges statsminister Magdalena Anderson og Finlands president Sauli Ninistöö i Det hvite hus.

19. mai 2022 17:16 Sist oppdatert 6 minutter siden

Joe Biden tok torsdag imot Sveriges statsminister Magdalena Anderson og Finlands president Sauli Ninistöö. Bakteppet for møtet er landenes søknad om å bli en del av Nato.

– Dette er ikke bare en vakker dag, det er en viktig dag, sa Biden under en pressekonferanse etter møtet med de to statslederne.

Etter møtet tok presidenten opp viktigheten av å få de to landene inn i Nato.

– Finland og Sverige gjør Nato sterkere, sa Biden.

Håper på rask avgjørelse

Biden håper på en rask prosess for å få de to landene inn i alliansen. Det hvite hus har allerede satt i gang prosessen med å få Kongressen til å akseptere Sverige og Finland som medlemmer av Nato.

Biden pekte på at USA, Finland og Sverige er partnere på en rekke områder. Han viste også til at de to landene tidligere har kjempet skulder til skulder med amerikanske styrker i Kosovo, Afghanistan og Irak.

– Aldri har behovet for Nato vært større, sa Biden.

Biden, Anderson og Ninistöö hadde torsdag ettermiddag en felles pressekonferanse.

Motvillig Tyrkia

Mye tyder på at Tyrkia er den største utfordringen for å få Sverige og Finland kjapt inn i alliansen. Etter møtet i Det hvite hus, sa Biden at de to landene oppfyller Natos krav. Finlands president Ninistöö sa at de vil forplikte seg til Tyrkias sikkerhet som Nato-medlem.

– Vi vil starte samtaler for å diskutere Tyrkias bekymringer, sa Ninistöö.

Også Anderson håper på en rask prosess. Hun viste til at de allerede er i gang med samtaler med Tyrkia. Hun sa også at Sverige vil møte kravet om å bruke 2 prosent av BNP på landets forsvar i løpet av kort tid.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har mildt sagt vært lunken til å ta inn Sverige og Finland i Nato. Han mener «Skandinavia er som et gjestehus for terrororganisasjoner». Dette ble avvist av den finske presidenten torsdag:

– Vi tar terrorisme på alvor og fordømmer den i alle former. Vi jobber aktivt for å forhindre terror.

Nato-sjefen tror på rask avgjørelse

Onsdag sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at han fortsatt er overbevist om at tilslutningen av de to landene vil gå raskt.

– Nato er i løpende kontakt med Tyrkia, Sverige og Finland, sa Stoltenberg.

Han har som mål å få til en løsning i løpet av uker.

– Jeg er overbevist om at vi vil klare å ta en rask beslutning om tiltredelse, sa han.