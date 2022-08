Avslørende meldingslogg ble sendt ved en feil. Den viste at konspirasjonsteoretikeren har holdt tilbake viktig informasjon.

Konspirasjonsteoretikeren Alex Jones har påstått at USAs dødeligste skoleskyting var iscenesatt. Nå er han avslørt av egen telefon.

Alex Jones har i mange år påstått at Sandy Hook-massakren i Connecticut ikke skjedde. I ettertid har ofrenes etterlatte opplevd hets og trakassering fra støttespillerne hans.

21 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Alex Jones, som har påstått at Sandy Hook-massakren i 2012 har vært en bløff, måtte onsdag forklare seg for retten i Texas.

Rettssaken er den første av flere hvor han er saksøkt for ærekrenkelser.

Scarlett Lewis og Neil Heslin mistet sønnen i den brutale skoleskytingen i 2012. De saksøker Jones for nesten 1,5 milliarder kroner.

Jones står bak medieselskapet Infowars og det selvtitulerte programmet «The Alex Jones Show», hvor han snakker om det han mener er politisk og økonomisk korrupsjon, den «dype staten» og falskt flagg-operasjoner.

Under høringen kom det frem at Jones i flere år har løyet om meldinger knyttet Sandy Hook-massakren.

Han skal ha lett etter disse selv på telefonen, uten å ha funnet noen. Foreldrenes advokat, Mark Bankston, kunne motbevise dette.

Ved en angivelig feil skal han ha fått tilsendt en fullstendig kopi av alle meldingene konspirasjonsteoretikeren har sendt de siste to årene. Meldingene kom fra Jones’ egne advokater.

Da Bankston viste meldingene i retten, skal Jones ha insistert på å «aldri ha sett disse bildene».

Under rettssaken onsdag medga Alex Jones at han nå mener masseskytingen var «100 prosent ekte».

– 100 prosent ekte

Jones tapte i fjor fire ærekrenkelsessaker mot flere etterlatte etter Sandy Hook-massakren.

Det ble en såkalt «fraværsdom», etter at han ikke klarte å fremlegge dokumenter som domstoler i Texas og Connecticut hadde begjært lagt frem, ifølge The New York Times.

Det utløste tre rettssaker om erstatning: Dette er den første. Nå skal det avgjøres hvor mye han skal betale i erstatning til Heslin og Lewis. Deres sønn var bare seks år gammel da han ble drept.

Onsdag medga også Jones at det var uansvarlig av ham å påstå at massakren var en bløff. I retten forsikret han om at han nå er overbevist om at massakren var virkelig.

– Spesielt etter at jeg møtte foreldrene. Den er 100 prosent ekte, sa han i rettssalen.

Videre forklarer han at han var i en «form for psykose» da han begynte å tro på at masseskytingen var en bløff.

Foreldrene Neil Heslin og Scarlett Lewis beholder imidlertid pengekravet. De har uttalt at innrømmelsen og unnskyldningen hans ikke er tilstrekkelig.

– Det var Alex som startet denne kampen, og jeg skal avslutte den, sa Heslin onsdag.

En jury kan potensielt bestemme hvor mye konspirasjonsfyrsten Alex Jones må betale etterlatte etter Sandy Hook-massakren.

Landets dødeligste skoleskyting

For nesten ti år siden ble barneskolen Sandy Hook i Connecticut åstedet for USAs dødeligste skoleskyting noensinne.

20 år gamle Adam Lanza drepte 20 skolebarn og seks ansatte. Før han dro til skolen, drepte han sin mor. Lanza begikk selvmord før politiet fikk tak i ham.

Lewis og Hesin har opplevd dødstrusler, overfall og skyting mot huset som en konsekvens av Jones’ konspirasjonsteorier.

De har uttalt at det har vært et «levende helvete» for dem, og at teoriene hans har ført til mye lidelse.

Jones har mange støttespillere i USA. Før Twitter stengte kontoen hans i 2018, hadde han over 800.000 følgere.

«The Alex Jones Show» er USAs 42. mest populære podkast, ifølge Yougovamerica.