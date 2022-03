De vil forlate Russland så fort som mulig. En spesiell togrute er blitt veien ut.

HELSINGFORS (Aftenposten): Togene ut av Russland er smekkfulle av folk som vil ut av landet. – På 48 timer ble alt ødelagt, sier Olga.

5. mars 2022 14:19 Sist oppdatert nå nettopp

Det er skumring i Helsingfors da toget glir inn på perrongen torsdag kveld. Både unge og gamle med store kofferter strømmer ut. Blant dem er russiske Olga og de to barna hennes. Hun er sint, men også lettet. Lettet over å være på finsk jord. Opprørt over det som har skjedd den siste uken.

Hennes amerikanske ektemann venter på dem på togstasjonen i Finlands hovedstad Helsingfors.

De har tatt hurtigtoget fra St. Petersburg i Russland sammen med mange andre russere. Nå er toget fullt i én retning: ut av Russland.

Russiske Olga og barna skulle egentlig tatt fly fra St. Petersburg til Paris på søndag. I stedet ble det tog til Helsingfors.