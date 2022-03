Hva betyr det at de snakker om «tredje verdenskrig» og «atomvåpen»? Slik ser ekspertene for seg utviklingen fremover

– Nå kan vi vel si at forholdet mellom Russland og Vesten er under frysepunktet, sier forsker Kristin Bruusgaard.

Vladimir Putin og Joe Biden sammen i Genève i juni. Et halvt år senere har forholdet mellom de to forandret seg i en retning som skaper bekymring.

Nå nettopp

Russlands krig mot Ukraina har vart i én uke. Igjen bruker stormaktene USA og Russland ord som «tredje verdenskrig» og «atomvåpen». Hvordan skal vi tolke den siste tidens uttalelser?

– Dette er to aktører med atomvåpen som på hver sin måte forteller verden at de ikke vil bruke dem, sier Per Martin Norheim-Martinsen.