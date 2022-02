Verden Ukraina-krisen Blir det noen D-dag? Kyivs studenter feiret mens de ventet på svar.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Ukraina nektet å la faren for invasjon prege onsdagen – til tross for spådommer om at Russland ville angripe.

16. feb. 2022 19:12 Sist oppdatert nå nettopp

Når du er student og flytter inn i et kollektiv, er trolig ikke bomberom det første du forsikrer deg om at er i nærheten. Slik var det heller ikke da Ivan Diachenko (19) og romkameratene først flyttet sammen i en leilighet i Kyiv i september. Det endret seg forrige uke.

Da inspiserte de tre vennene bomberommet i nabobygget. De ville vite hvor det var i tilfelle Russland invaderer. Men de var nervøse for hva de ville finne. Hovedstadens mange bomberom har stått tomme i årevis. Flere er gjort om til puber eller kontorlokaler.