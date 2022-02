Putin beordrer «fredsbevarende styrker» inn i Ukraina

Ekspertene mener at Ukraina og Russland nå er i krig med hverandre. Vladimir Putin ble møtt med kraftig fordømmelse i FNs sikkerhetsråd.

Russiske stridsvogner fotografert under en militærøvelse i Leningrad-regionen 14. februar. Nå er det klart at russerne sender inn militære styrker i Ukraina.

21. feb. 2022 22:40 Sist oppdatert nå nettopp

Det skjer etter at Vladimir Putin i en tale mandag kunngjorde at Russland vil anerkjenne de ukrainske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk som selvstendige stater.

– Dette er en invasjon av Ukraina, helt klart. En ren overtagelse av territoriell suverenitet. Det er meget alvorlig, sier seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen ved Dansk institutt for internasjonale studier til Aftenposten.

Områdene er en del av Ukraina, men har siden 2014 vært under kontroll av russiskstøttede separatister.

Konflikten mellom disse separatistene og ukrainske regjeringsstyrker har krevd minst 14.000 liv.

En video delt av Le Figaro-journalist Alain Barluet skal vise russiske styrker kjørende inn i Donbass-regionen:

Det har også mandag kveld og natt til tirsdag kommet flere meldinger om observasjoner av russiske militærkolonner i Donetsk.

Flere journalister har delt presidentordren som beordrer styrkene inn i Ukraina, deriblant Middle East Eye-korrespondent Ragip Soylu.

– Det betyr at Russland og Ukraina er i krig fordi Russland har invadert den østlige delen av landet, sier oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til Dagbladet.

– Russland tok masken av

Den alvorlige utviklingen førte til et hastemøte i FNs sikkerhetsråd natt til tirsdag norsk tid. Der ble Putins påstand om at Russland sender «fredsbevarende styrker» fordømt. Han kom med den i talen mandag.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield kalte påstanden latterlig.

– Han kaller dem fredsbevarende styrker. Men vi vet hva de virkelig er, sa Thomas-Greenfield.

Hun mener Putins tale var full av falske påstander, og at den russiske presidenten prøver å skape et påskudd for en videre invasjon av Ukraina.

Norges FN-ambassadør Mona Juul kalte Russlands beslutning om å sende styrker grunnløs og uansvarlig. Hun sa at den bare øker spenningen.

Den tyske FN-ambassadøren Antje Leendertse mener at Russland avslørte seg selv.

– Russland har stadig insistert på at de ikke er part i konflikten. I dag tok de av masken og viste at det har de alltid vært, sa hun.

– En invasjon

Russland har minst 150.000 soldater stående langs grensen til landet.

– Det er veldig urovekkende. I realiteten er dette å sende russiske styrker inn på det som det internasjonale samfunn ser på som Ukrainas territorium, sier Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Det er godt dokumentert at Russland siden 2014 har vært tett involvert i krigshandlingene mot Ukraina i Luhansk og Donetsk. I praksis har Russland kontroll over deler av grenseområdene. De kan sende soldater og materiell inn uten motstand fra ukrainske styrker.

Russland annekterte også Krimhalvøya i 2014. Siden den gang har de okkupert den i strid med folkeretten.

– Sett fra USAs og Europas side er dette en invasjon og krenkelse av ukrainsk suverenitet, sier Heier til Dagbladet

Han sier det er det tredje folkerettslige bruddet Putin har gjort på 14 år. Det første var mot Georgia i 2008. Så da de tok Krim-halvøya fra Ukraina i 2014. Nå går altså russiske tropper inn i Luhansk og Donetsk.

Russland har også tidligere sendt det de omtaler som fredsbevarende styrker til andre områder og utbryterrepublikker. Disse styrkene har liten internasjonal legitimitet, i motsetning til FNs fredsbevarende styrker.

Ifølge Reuters skal en ny avtale mellom Russland og separatistlederne i de to regionene gjøre det mulig for russerne å bygge og etablere baser i Øst-Ukraina.

Såkalte russiske fredsbevarende styrker fotografert i utbryterrepublikken i Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan i november 2020.

Aftenposten har mandag kveld vært i kontakt med Utenriksdepartementet. De har ingen kommentarer utover at de fordømmer den russiske anerkjennelsen av de to utbryterregionene.

Vladimir Putin har gitt en presidentordre som eskalerer konflikten i Øst-Ukraina.

Norge og Vesten fordømmer nå Vladimir Putin og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre sa mandag kveld at det var grunn til å frykte militære konfrontasjoner fra russisk side. Få minutter senere kom nyheten om presidentordren fra Putin.

– Det er svært alvorlig når Russland nå anerkjenner deler av Ukraina som løsrevne republikker. Det er et alvorlig brudd på folkeretten og en uakseptabelt angrep på Ukrainas territorielle enhet og integritet, sa Støre til NTB.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier i en pressemelding at de vil reagere mot alle parter som er involvert i den «ulovlige» anerkjennelsen.

USA, EU, Canada og Storbritannia har alle varslet sanksjoner mot Russland og prorussiske separatister i kjølvannet av anerkjennelsen.