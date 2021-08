Her evakueres baby på fanget til norsk soldat. Flere enslige barn om bord i flyet.

CBS har brakt et bilde av en baby som holdes på fanget til en norsk soldat i Afghanistan. Forsvaret bekrefter at bildet er ekte.

Bildet av en norsk soldat med en baby på fanget, om bord på et militærfly. Aftenposten har sladdet bildet av hensyn til barnets identitet.

21. aug. 2021 11:57 Sist oppdatert nå nettopp

Et fly skal ha tatt av fra Kabul og mellomlandet i Tblisi i Georgia, deretter fløyet videre til Norge. Det skriver CBS-journalist Eena Ruffini på Twitter.

Flyet hadde med seg mange enslige mindreårige, fra babyer til tenåringer, skriver Ruffini.

Journalisten la ved et bilde av en norsk soldat med en baby i fanget. Bildet har fått stor spredning og internasjonal oppmerksomhet. CBS News har også delt bildet for sine 1,3 millioner Instagram-følgere.

Utenriksdepartementet (UD) ønsker ikke å kommentere CBS’ opplysninger.

– Vi kan bekrefte at et fly med norske borgere, en lokalt ansatt med familie og andre lands borgere landet i dag morges i Oslo, skriver pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i UD en e-post til Aftenposten.

Forsvaret bekrefter at bildet er ekte.

– Bildet er ekte, og det er stort sett det vi kan si. Vi lar bildet tale for seg. Vi støtter UD i evakueringen, som tross alt er en pågående operasjon. Vi ønsker derfor ikke å gå ut med detaljer rundt operasjonen, da dette kan stå i veien for den videre løsningen av oppdraget, sier talsperson Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter til Aftenposten.

CNN-journalist beskriver flere lignende observasjoner på flyplassen i Kabul.

«Jeg var vitne til flere slike øyeblikk på flyplassen i Kabul. En kvinnelig soldat som bærer en gråtende afghansk småbarn. En marinesoldat som hjalp en eldre mann som slet med å gå. Ansatte som febrilsk skaffer en dehydrert nyfødt legehjelp. Så mange jobber så hardt», skriver hun på Twitter.

Bekrefter at barn var om bord

UD vil ikke si hvor mange som var om bord i flyet. De vil heller ikke kommentere hvem som var om bord.

Terje Watterdal fra Afghanistankomiteen var om bord i flyet og kom til Norge i dag. Han hadde prøvd å evakuere flere ganger den siste uken, men hadde blitt stoppet av kaoset rundt flyplassen i Kabul. Lørdagen morgen kom han til Norge.

Han forteller om flyvningen til NRK. Flere barn om bord i flyet var blant de evakuerte, opplyser han til kanalen.

Han forteller til NRK at han selv hadde et barn på armen.

– Jeg satt på den andre siden av flyet med den norske soldaten. Han hadde en liten baby i armene, og jeg hadde en guttunge som var litt over ett år, sier Watterdal.

Han sier også til NRK at det var flere barn uten foreldre om bord i flyet. Bildene fra CBS viser at flere barn var om bord.

Evakuerer så lenge de kan

Flyet som landet lørdag, er det tredje som har landet i Norge med evakuerte denne uken.

Fredag landet et fly med 23 norske borgere, noen familiemedlemmer til lokalt ansatte afghanere og noen europeiske borgere. Onsdag landet et fly med fem UD-ansatte og ni medarbeidere fra Forsvarets sanitet til Norge.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at rundt 200 nordmenn har registrert at de befinner seg i Afghanistan på Reiseregistrering.no.

– Vi vil evakuere de vi kan så langt det er åpning for det. Men det kan ta lengre tid å evakuere enn vi ønsker, og det er ingen garanti for at vi kommer til å klare å få alle norske borgere ut av Kabul i denne evakueringen, sa Eriksen Søreide.