WSJ: Mistenker forgiftning av Abramovitsj

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj skal ha fått symptomer på forgiftning etter et fredsforhandlingsmøte.

Det er mistanke om at den russiske oligarken Roman Abramovitsj er blitt utsatt for forgiftning fra russiske myndigheter.

Det skriver The Wall Street Journal.

Det skal ha skjedd etter et møte i Kyiv tidligere denne måneden, skriver avisen. Den siterer «opplyste kilder».

Nettstedet Bellingcat skriver at de kan bekrefte at tre delegater fikk symptomer etter et møte 3. og 4. mars.

En av dem skal være Abramovitsj. Han, og minst to høytstående medlemmer av den ukrainske delegasjonen, fikk blant annet røde og rennende øyne. De skal også ha opplevd at hud flasset av i ansiktet og på hendene.

Formen til både Abramovitsj og de ukrainske forhandlerne er siden bedret, og livene deres er ikke i fare, heter det fra WSJs kilder.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal ha bedt amerikanerne ventet med å innføre sanksjoner mot Abramovitsj, ifølge WSJ. Dette fordi han er ansett som en mulig viktig som en mekler mellom Russland og Ukraina i fredssamtalene.

Zelenskyj skal ha bedt Biden droppe sanksjoner

Kildene mistenker at personer tilknyttet russiske myndigheter står bak. Dette for å sabotere forhandlingene om å få en slutt på krigen. En person i Abramovitsjs krets sier at det ikke er klart hvem som står bak.

The Wall Street Journal skrev forrige uke at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal ha bedt amerikanerne vente med å innføre sanksjoner mot Abramovitsj. Dette fordi han var ansett som å kunne bli viktig som en mekler mellom Russland og Ukraina i fredssamtalene. Henvendelsen skal angivelig ha komme i en telefonsamtale med USAs president Joe Biden

Avisen skriver at det amerikanske finansdepartementet tidligere i mars forberedte en rekke sanksjoner mot Abramovitsj. Dette på grunn av Russlands krigføring i Ukraina og oligarkens bånd til Russlands president Vladimir Putin.

Abramovitsj er allerede ilagt sanksjoner fra Storbritannia, EU og flere av USAs allierte. De amerikanske sanksjonene skulle egentlig kunngjøres samtidig som de europeiske og britiske, men da skal det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus ha grepet inn.

Tvunget til å selge fotballklubb

Russisk-israelske Abramovitsj skal tidligere ha blitt kontaktet av det jødiske miljøet i Ukraina. Dette for å støtte forsøkene på en fredelig løsning på krigen.

Abramovitsj ble i mars tvunget til å selge den britiske fotballklubben Chelsea. Han fikk ikke tjene en øre på salget på grunn av sanksjonene mot ham. Han hadde eid klubben siden 2003.