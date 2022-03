Dette skjedde i Ukraina i natt: Ukraina krever kampfly og stridsvogner

USA kan ha snudd. Ukraina sier de nå kan få etterlengtede jagerfly fra Polen. Her er de viktigste hendelsene i Ukraina natt til søndag.

Røyken bredte seg over Lviv i Vest-Ukraina lørdag kveld. Byen ble samme dag truffet av flere raketter.

«Mannen kan ikke forbli ved makten,» sa USAs president Joe Biden om sin russiske motpart Vladimir Putin i en tale lørdag kveld i Polen. Det ble av mange tolket som at USA støtter regimeendring i Russland.

Før og samtidig som Biden besøkte Polen, ble den vest-ukrainske byen Lviv rammet av rakettangrep.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj krever nå at Vesten gir landet jagerfly, stridsvogner og sjømålvåpen. Landet har så langt fått lettere våpen, som luftvern- og panservernraketter.

Håper på polske jagerfly

– Vi har allerede ventet i 31 dager, sa Zelenskyj i en tale sent lørdag kveld.

– Hvem er det som egentlig bestemmer i det euro-atlantiske samarbeidet? Er det Moskva, fordi de er skremmende?, fortsatte presidenten.

Det har lenge vært snakk om å sende polske jagerfly til Ukraina. Men der har USA satt foten ned. De mente faren for at krigen ville eskalere var for høy.

Nå kan USA imidlertid ha ombestemt seg. Det sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

– USA motsetter seg ikke lenger overføringen av kampfly. Slik vi ser det, ligger ballen nå på polsk side, sa Kuleba til nyhetsbyrået AFP.

Polske myndigheter har tidligere vært positive til å sende MiG-29-fly til Ukraina, skriver Radio Free Europe.

Ukraina hevder Russland brukte brannbombe

Ukrainske soldater nær byen Avdijivka i Donetsk øst i Ukraina, skal i natt ha blitt angrepet med fosforbombe. Dette hevder en ukrainsk løytnant. Opplysningene er imidlertid ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Fosforbomber frigjør hvitt fosfor. Det er et kjemikalie som brenner og produserer store mengder røyk, som gir dekke for soldater. Våpenet er ulovlig å bruke i befolkede områder, men er tillatt i åpent landskap.

Dette er ikke første gang Ukraina har anklaget Russland for å bruke fosforbomber. Zelenskyj har tidligere hevdet at fosforbomber har tatt livet av sivile i Ukraina, skriver amerikanske CBS News.

Over 5000 personer ble evakuert lørdag

Lørdag ble 5208 personer evakuert via ti humanitære korridorer. Det sa Ukrainas presidentkontor natt til søndag.

Over 4300 kom seg ut av Mariupol. Den beleirede havnebyen har vært omringet av russiske styrker og utsatt for omfattende bombe- og artilleriangrep i ukevis. Imens dør folk av sult og dehydrering, har viseborgermester Sergej Orlov uttalt til BBC.

To menn sitter på en benk i Mariupol fredag. Bak skimtes sammenraste boligblokker, rasert i russiske angrep. Lørdag ble over 4000 innbyggere evakuert fra den beleirede byen.

Nok en russisk general skal være drept

Generalløytnant Jakov Rezantsev ble drept i et angrep nær byen Kherson sør i Ukraina. Det hevder Ukrainas forsvarsdepartement.

Rezantsev er dermed den sjuende russiske generalen som er drept i kamp i Ukraina, og den andre generalløytnanten, uttaler en vestlig tjenestemann, ifølge BBC.

Russiske oligarker er fortsatt velkomne i Tyrkia

Økonomiske sanksjoner er blant Vestens hovedvirkemidler mot Russland. Men ett av Nato-landene som ikke har sluttet seg til sanksjonene, er Tyrkia.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu har nå uttalt at russiske oligarker, også de som er ilagt vestlige sanksjoner, fortsatt er velkomne til å gjøre forretninger i Tyrkia. Betingelsen er at de respekterer internasjonale lover.

