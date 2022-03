Amerikanske kilder til Reuters: Russerne har avfyrt 1100 missiler. Over halvparten er bomskudd.

USA anslår at over halvparten av russiske missiler bommer eller ikke detoneres når de treffer målet. Ukrainerne tror det vil ta flere år å uskadeliggjøre disse.

Slike udetonerte missiler er funnet en rekke steder i Ukraina. Dette bildet er tatt 24. mars i Kharkiv.

10 minutter siden

Kilder i forsvarsdepartementet i USA anslår at russerne har avfyrt over 1100 missiler av ulike typer siden Ukraina-krigen startet 24. februar. Nå kommer det frem opplysninger om at over halvparten av dem har vært bomskudd.

– USA anslår at feilprosenten er så høy som 60 prosent for noen av de presisjonsstyrte missilene de bruker i angrepene mot Ukraina.