Dette skjedde på krigens 26. dag

Russiske angrep skal ha truffet boligområder i Odesa for første gang. Russland nekter fortsatt for å ha angrepet sivile, selv om det finnes omfattende dokumentasjon på det motsatte.

En bygning i Odesa er blitt hardt skadet i angrep.

Nå nettopp

1. Anklager Russland for å angripe sivile i Odesa

Russiske angrep skal ha truffet boligområder i Svartehavsbyen Odesa for første gang mandag morgen, ifølge lokale myndigheter.

Byrådet i Odesa sier at ingen ble såret i forbindelse med angrepet, men at det skal ha forårsaket en brann, skriver Sky News.

– Dette er boligområder der fredelige folk bor, sier ordfører Gennadij Trukhanov.

Russland nekter for å ha angrepet sivile, men det er dokumentert at de har gjort dette mange ganger gjennom krigen.

Odesa er lenge blitt omtalt som et viktig strategisk mål for Russland. Byen står for brorparten av sjøhandelen inn til Ukraina.

2. Flere drept i bombeangrep i Kyiv

Ukrainske myndigheter har meldt om flere drepte som følge av det russiske bombeangrepet mot Podil-distriktet i Kyiv søndag kveld.

Åtte personer skal ha mistet livet etter angrepet. Det førte til store ødeleggelser på et kjøpesenter et stykke nord for sentrum.

FN har bekreftet at minst 925 sivile drept siden Russlands invasjon 24. februar, men organisasjonen regner med at det reelle tallet er langt høyere.

Dette bildet viser skadene på et sportskompleks som var en del av kjøpesenteret som ble angrepet av et russisk missil sent søndag kveld.

3. Nesten 3,5 millioner har flyktet fra Ukraina

3.489.644 ukrainere har så langt flyktet til naboland, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

90 prosent av flyktningene er kvinner og barn, ettersom ukrainske myndigheter forbyr menn i alderen 18 til 60 år å forlate landet.

FN anslår også at krigshandlingene har drevet over 6,5 millioner på flukt i eget land, der det er vanskelig å nå dem med hjelp.

4. Enighet om åtte humanitære korridorer mandag

Ukraina og Russland er blitt enige om å åpne åtte humanitære korridorer fra ukrainske byer mandag, men Mariupol er ikke blant dem.

Det opplyser Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk, ifølge Reuters.

Ifølge Veresjtsjuk har nye forsøk på å nå den beleirede havnebyen Mariupol ikke lyktes.

Hun opplyser videre at flere enn 7000 sivile ble evakuert fra ukrainske byer søndag, over halvparten av dem fra Mariupol.

5. Russland forbyr Facebook og Instagram

En domstol i Moskva har besluttet å forby Metas virksomhet i Russland etter en forespørsel fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Dette innebærer at Facebook og Instagram blir forbudt.

Nå blir dette forbudt i Russland.

FSB ønsket Metas virksomhet stengt fordi selskapet «jobber mot russiske interesser».

Russland har siden invasjonen av Ukraina 24. februar blokkert tilgangen til både Facebook og Instagram i tillegg til Twitter.

6. Nye fredssamtaler mellom Ukraina og Russland

Forhandlere fra Ukraina og Russland har på nytt snakket sammen mandag, og møtene vil fortsette utover dagen.

– I dag jobber vi hele dagen, skal delegasjonsmedlem for Ukraina, Davyd Arakhamia, sagt ifølge ukrainske medier. Det skriver The Guardian.

Forhandlerne fra de to landene hadde en 90 minutter lang videosamtale mandag, og ulike arbeidsgrupper vil fortsette møtene utover dagen.

7. Russland hevder å ha drept 80 soldater i angrep

Flere enn 80 soldater ble drept i et angrep mot en militær treningsleir nordvest i Ukraina mandag, ifølge Russlands forsvarsdepartement. Tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Talsmann for forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov, sier et angrep med krysserraketter traff et militært treningsanlegg i Nova Ljubomyrka i Rivne-provinsen. Men han oppga ingen tall på sårede eller drepte.