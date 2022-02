Tåregass og popmusikk mot demonstrantene

Canadisk politi har gjenåpnet trafikken til USA. Over store deler av verden skaper demonstrasjonene problemer.

Lørdag samlet demonstranter seg utenfor New Zealands parlament.

Nå nettopp

De canadiske demonstrasjonene mot vaksinetvang og koronapass sprer seg over både Stillehavet og Atlanteren.

Utenfor New Zealands nasjonalforsamling i Wellington skrudde myndighetene på vanningsanlegget. Målet var å gjøre livet utrivelig for demonstrantene. Det var ikke særlig effektivt. Demonstrantene var ute til tross for stormvarsler. I løpet av døgnet falt det 109 millimeter regn i byen.

Politiet grep til mer hardhendte metoder. De rigget opp enorme lydanlegg.

Politiet spilte de samme sangene gang på gang, særlig 1990-tallshiten «Hey Macarena». Innimellom repetisjonene ble demonstrantene utsatt for Barry Manilows og Celine Dions sanger.

Opprøret sprer seg

Lastebilsjåfører og flaggveivende demonstranter inntar stadig flere byer.

Det begynte med at canadiske lastebilsjåfører mobiliserte mot vaksineplikt for alle som kjører last over grensen mot USA. Etter hvert har det vokst til en protest mot inngripende pandemitiltak.

Fra Canadas hovedstat Ottawa har demonstrasjonene spredt seg over Stillehavet til New Zealand. Også på den andre siden av Atlanterhavet, i Paris, Brussel, Haag og andre europeiske storbyer.

Enkelte demonstranter kom seg inn i Paris, og kjørte rundt Triumfbuen.

Ryddet bro

I Canada skapte demonstrasjonene størst problemer ved Ambassador Bridge. Hvert døgn kjører 8000 lastebiler over broen til Detroit i USA. En fjerdedel av Canadas handel med nabolandet går over broen.

I forrige uke meldte amerikansk bilindustri at de fikk problemer med å holde produksjonen gående. I helgen ryddet politiet bort demonstrantene. Det skjedde uten stor dramatikk.

Tungt bevæpnet politi deltok da broen over til USA ble ryddet.

Tåregass

I Paris gikk politiet hardere til verks da lastebilsjåfører og andre demonstranter samlet seg. Over 50 mennesker ble arrestert og mer enn 300 mennesker bøtelagt. For å spre demonstrantene brukte politiet tåregass.

Da de ikke kom inn til Paris, satte mange av sjåførene kursen mot EU-hovedstaden Brussel.

Lørdag samlet lastebilsjåfører seg ved en fotballstadion i nederlandske Haag, etter at de ble hindret fra å kjøre inn til byen. Søndag gikk de i demonstrasjonstog gjennom byen. I toget var det godt synlige canadiske flagg. Ifølge kringkasteren NOS var oppmøtet langt dårligere enn arrangørene hadde planlagt for.

En dansende kvinne krever «frihet for barna våre» i Haag.

Før helgen ble store politistyrker satt inn utenfor Østerrikes hovedstad Wien. de skulle hindre at en «Frihetskonvoi» kom seg inn til Wien.

Politiet sa at de ikke ville akseptere protester og bråk som er en plage for folk flest.

Brøt sperringer

I Australias hovedstad Canberra ble en lastebilsjåfør arrestert etter at han kjørte gjennom en politisperring. Ifølge Australske Sky News har opp mot 10.000 mennesker stilt opp til støtte for demonstrasjonene.

Bortsett fra noen enkeltepisoder har protestene vært fredelige.

Litt lenger sør, på New Zealand, forsøkte også politiet å roe gemyttene. Men da de satte inn «Hey, Macarena» med refrenget «Mac, mac, mac, mac, mac, mac, Macarena, Ay, ay», svarte protestantene med samme mynt.

De fant frem Twisted Sister og sangen «We're Not Gonna Take It», med refrenget «We're not gonna take it/ No, we ain't gonna take it/ We're not gonna take it anymore».