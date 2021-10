Fire brexit-problemer for Boris Johnson

Britene opplever mangel på bensin og kalkuner. Det er bare noen av problemene Boris Johnson må finne en løsning på.

Britiske skalldyreksportører anklager regjeringen for å ødelegge hele bransjen. Bildet er fra januar i år.

Over fem år etter folkeavstemningen og ni måneder etter at britene forlot EUs indre marked, er fortsatt landet delt i synet på brexit.

Det bærer diskusjonen om bensin og kalkuner preg av. EU-tilhengerne føler at tiden er inne til å si «hva var det vi sa». De peker på at viktige bransjer, som transport og landbruk, mangler arbeidskraft.

De som kjempet for å forlate unionen, mener at dagens problemer i stor grad skyldes koronapandemien. Og de har et poeng.

«Folk flest» gir brexit skylden

Meningsmålinger tyder på at briter flest gir brexit skylden for høstens problemer. Hver måned spør meningsmålingsinstituttet Statista om det var galt eller riktig å forlate EU.

I september svarte 47 prosent at landet burde blitt i EU. 40 prosent er derimot fornøyde med at Storbritannia er ute. Da forhandlingene toppet seg før jul i fjor, mente 51 prosent at det var galt å forlate EU.

Den EU-vennlige organisasjonen Best for Britain spurte nylig velgere om regjeringens brexitavtale har skapt mer problemer enn den løste. 53 prosent svarer ja, mens 15 prosent mener det motsatte.

Her er fire brexit-problemer Boris Johnson må løse:

1. Mangler sjåfører

Britiske transportselskaper mangler rundt 90.000 sjåfører. Før brexit forlot rundt 14.000 europeiske lastebilsjåfører landet.

Den åpenbare løsningen for arbeidsgiverne var å presse på for at flere briter tok sertifikat for tung lastebil. Men før opplæringen kom i gang, ble landet truffet av koronapandemien. Resultatet er at ikke bare bensinstasjonene mangler bensin.

Store butikkjeder og andre som er avhengige av transport, opplever varemangel.

Arbeidsgivere håpet at østeuropeere ville søke seg tilbake over Kanalen etter at brexitbølgene la seg. På grunn av pandemien skjedde ikke det. Nå er det mangel på kvalifiserte sjåfører på kontinentet også.

2. Kalkuner og børsmeglere

For britene er kalkun til jul minst like viktig som ribbe er for nordmenn. Nå truer mangel på slakteriarbeidere julemiddagen.

Som norske bønder har britene vendt seg til billig sesongarbeidskraft fra Øst-Europa. Brexit gjør det vanskelig å hente dem inn til landet. I høst har bønder enten gitt bort deler av avlingen, eller pløyd den tilbake igjen ned i jorden.

I motsatt ende av arbeidslivet er det heller ikke lett. City of London utfordres av europeiske storbyer som mer enn gjerne vil overta rollen som finanshovedstad.

For lederne i City er ikke problemet billig arbeidskraft, men kvalifiserte medarbeidere. The Financial Times skrev nylig at bedriftslederne ber om lettelser i importen av høykvalifisert arbeidskraft.

3. Toll, byråkrati og regler

For importører og eksportører var fordelen med EUs indre marked at de slapp tollbehandling på grensene. Nå må alle varer fortolles på vei ut eller inn av øyriket.

Når det gjelder matvarer og andre produkter, vil EU-landene forsikre seg om at varene de kjøper fra britiske produsenter holder europeisk standard. Den første tiden etter brexit har det vært mange overgangsordninger. Men de begynner å gå ut på dato.

Dermed blir det full sjekk på grensene.

Slikt blir det mye papirarbeid av. Ikke bare matvarer har vondt av å vente. I de færreste bransjer tillater økonomien at man har stort lager, derfor skal alt skje «just in time».

Ikke alle klager over at Storbritannia forlater EUs standarder. Det åpner for nye eller annerledes produkter. EU har strenge regler mot genmodifisert mat. The Telegraph fortalte nylig om alle fordelene ved å «brenne regelboken» fra EU.

Man kan få steinfrie kirsebær, mindre bitter grønnkål og mange andre forbedringer i frukt- og grønnsakdisken.

Unionister protesterer mot at grensen nå går i Irskesjøen.

4. Irskesjøen

Johnsons største brexit-problem er sannsynligvis Irskesjøen, mellom England og Irland. For at handelen mellom Nord-Irland og republikken Irland skal gå som før, skjer grensekontrollen mellom England og Nord-Irland.

Dette er stikk i strid med hva Johnson lovet velgerne under forhandlingene med EU. De nordirske protestantene, eller unionistene, mener at dagens ordning isolerer dem fra resten av Storbritannia.

I avtalen med EU er det en «artikkel 16», som gir partene mulighet til å sette til side Nord-Irland-protokollen. Men dersom konflikten trappes opp på den måten, kan det true hele fredsavtalen i Nord-Irland.

Problemet for Johnson strekker seg lenger enn til Belfast og Brussel. USAs president Joe Biden er stolt av sine irske røtter. Ifølge The Belfast Times har han advart Johnson om at det ikke blir noen handelsavtale mellom britene og USA hvis fredsavtalen trues.