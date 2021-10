Jobber på spreng for å begrense oljesølet i California

Mannskaper jobber på spreng for å begrense miljøskadene.

Mannskaper jobber febrilsk både langs kysten og på sjøen. De prøver å begrense miljøskadene fra ett av de største oljeutslippene California har sett i nyere tid.

NTB

4. okt. 2021 07:17 Sist oppdatert nå nettopp

Minst 572.000 liter olje har lekket ut i havet utenfor Orange County sør i California. Det kan gi vesentlige økologiske konsekvenser på strendene og i våtmarkene. Det opplyste myndighetene i Huntington Beach i Orange County sør i California søndag.

Strendene til lokalsamfunnet som gjerne kalles «Surf City», kan forbli stengt i flere uker eller måneder. Denne helgen ville strendene normalt sett vært fylt opp av folk som spilte volleyball, svømte og surfet i det sommerlige været.

– I et år der vi har hatt en lang rekke store og utfordrende problemer, utgjør dette oljeutslippet en av de verste hendelsene vi har måttet håndtere på flere tiår, sa Carr.

– Vi gjør alt vi kan for å beskytte helsen og sikkerheten til våre innbyggere, våre besøkende og naturen, sa han.

– Ødelagt

Noen fugler og fisker ble fanget i oljesølet og døde, ifølge Katrina Foley, tilsynsperson i Orange County.

– Oljen har infiltrert et helt våtmarksområde, og det er betydelige konsekvenser for dyrelivet, sa hun søndag, ifølge CNN.

Hun forteller at de i flere tiår har jobbet sammen med en rekke organisasjoner for å opprettholde våtmarksområdet Talbert.

– Og nå er det blitt ødelagt på bare en dag, sa hun.

Utslippet har skapte en mange kilometer bred film som lå på vannet. Oljen ble skyllet i land som klebrige, svarte klumper. En stank av petroleum gjennomsyret søndag luften i hele området.

– Du får smaken i munnen bare av å puste inn dampen i luften, sa Foley.

Oljen la seg tykt i vannet.

Vil fortsette

Lekkasjen skyldes skader på rørledning knyttet til oljeplattformen Elly utenfor kysten, ifølge myndighetene i Orange County. Olje begynte å lekke ut lørdag og spredte seg 34 kilometer, ifølge kystvakten. Opprydningsmannskapene fra kystvakten brukte skimmere for å suge opp oljen og lenser for å begrense omfanget.

I 14-tiden søndag ettermiddag lokal tid bekreftet Amplify Energy Corp, som eier anlegget, at lekkasjen var tettet.

Likevel vil oljen trolig fortsette å dra seg mot land i flere dager fremover. Det vil trolig påvirke både Newport Beach, som ligger sør for Huntington Beach, og andre nabobyer.

Olje blir skyllet i land langs Huntington Beach i California etter at over en halv million liter ble sluppet ut i havet fra en opprevet oljeledning.

Blant de største

Oljelekkasjen omtales som en av de største i Californias historie. I 1990 lekket 1,6 millioner liter råolje ut da et tankskip gikk på grunn utenfor Huntington Beach.

I 2015 sprakk en rørledning nord for Santa Barbara, noe som førte til at 541.313 liter råolje lekket ut over Refugio State Beach.