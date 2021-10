Facebook lå nede i seks timer. Feilen lå i ruteren.

Facebook-brukere har gjennom mandagen opplevd store problemer med tilgang til tjenestene.

Et ukjent antall av Facebook sine nesten to milliarder brukere kom mandag kveld rett og slett ikke inn på selskapets nettsider.

4. okt. 2021

Facebook varslet ved 18-tiden mandag på sin offisielle Twitter-konto at en del brukere hadde problemer med å komme seg inn på plattformer og tjenester som er underlagt teknologigiganten.

Ifølge Facebook hadde «en del brukere» problemer med å komme seg inn på plattformer og tjenester som var underlagt teknologigiganten. Facebook har rundt to milliarder brukere over hele verden.

Natt til tirsdag kom Facebook med en forklaring på problemet. Problemene skyldtes et mislykket forsøk på å konfigurere Facebooks rutere, opplyser Facebook i en pressemelding.

– Feilen hadde store konsekvenser for hvordan våre datasentre kommuniserer, noe som førte til full stans, skriver selskapet.

Feilen førte også til problemer i mange av Facebooks interne systemer og verktøy. Dette førte til at det tok lengre tid for selskapet å finne og løse feilen.

Brukere i en rekke land meldte om nedetid for Facebook, Instagram, Whatsapp og andre apper.

– Vi har ingen bevis for at brukerdata ble lekket som følge av nedetiden, skriver Facebook i pressemeldingen.

Varsler sto frem

Feilen rammet Facebooks plattformer minutter før klokken 18 norsk tid. Det skjedde dagen etter at en varsler anklaget firmaet for gjentatte ganger å ha prioritert fortjeneste fremfor å begrense hatefulle ytringer og feilinformasjon.

Flere norske myndigheter har den siste tiden forlatt Facebook.

Bioteknologirådet sletter sin Facebook-side fordi dette er den eneste måten å minimere deling av data om brukerne på, opplyser direktør Petter Frost mandag.

– Datatilsynet har konkludert med at det ikke er forenlig med personvernforordningen (GDPR) at de har egen side på Facebook, og Bioteknologirådet vurderer det slik at de samme problemstillingene rundt personvern også gjelder for oss, sier Petter Frost i Bioteknologirådet.

Datatilsynet offentliggjorde sin vurdering i forrige uke, og UDI og Teknologirådet har allerede slettet sine sider.

Også Telia har problemer

I Norge var fastnettet til Telia nede flere steder mandag kveld. De berørte kundene kom dermed ikke inn på internett.

– Vi opplever for tiden at enkelte av våre kunder har problemer med fastnettet. Vi jobber med feilsøking og beklager så mye overfor de kunder som er berørt, skriver Telia på sine nettsider.

Mandag stengte de amerikanske børsene med nedgang, blant annet som følge av driftsproblemene hos Facebook. Facebook-aksjen falt med hele 4,9 prosent.

Facebook har om lag 2,9 milliarder brukere.