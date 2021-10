Store Facebook-problemer. Tjenestene var utilgjengelige i flere timer.

Facebook-brukere har gjennom mandagen opplevd store problemer med tilgang til tjenestene.

Et ukjent antall av Facebook sine nesten to milliarder brukere kom mandag kveld rett og slett ikke inn på selskapets nettsider.

4. okt. 2021 22:39 Sist oppdatert 9 minutter siden

SISTE: Ved midnatt så det ut til at det igjen var mulig å logge inn på Facebook igjen, etter over seks timers nedetid.

Facebook varslet ved 18-tiden på sin offisielle Twitter-konto at en del brukere hadde problemer med å komme seg inn på plattformer og tjenester som er underlagt teknologigiganten.

Facebook måtte selv bruke sin offisielle Twitter-konto for å sende ut denne meldingen klokken 18.18: «Vi har problemer med tjenestene våre».

Ifølge Facebook har «en del brukere» problemer med å komme seg inn på plattformer og tjenester som er underlagt teknologigiganten. Facebook har rundt to milliarder brukere over hele verden.

Twitter reagerte på sin egen Twitter-profil med å hilse alle velkommen.

Brukere i en rekke land meldte om nedetid for Facebook, Instagram, Whatsapp og andre apper. På siden Downdetector, som sporer problemer for ulike nettsider, meldes det om et stort hopp i meldinger om driftsproblemer for Facebook.

Det samme gjelder apper som Whatsapp, Instagram, og Messenger, som alle eies av Facebook og deler mye av den samme infrastrukturen.

Facebook har foreløpig ikke sagt noe om hva som er årsaken til problemene.

Varsler sto frem

Feilen rammet Facebooks plattformer minutter før klokken 18 norsk tid. Det skjedde dagen etter at en varsler anklaget firmaet for gjentatte ganger å ha prioritert fortjeneste fremfor å begrense hatefulle ytringer og feilinformasjon.

Varsleren er Frances Haugen, en 37 år gammel dataingeniør. Hun jobbet to år i Facebook og ble skremt av det hun så på der. Hun tok derfor bladet fra munnen i TV-programmet «60 Minutes».

I september begynte avisen The Wall Street Journal å publisere dokumentene Haugen har skaffet fra Facebooks korridorer.

– Fremmer hat og furore

Dokumentene viser hvordan Facebook bevisst har vært klar over de negative effektene de har på brukerne, men sagt noe helt annet i offentligheten. Haugen hevder de bevisst fremmer hat og furore for å skape engasjement og dermed profitt.

Dokumentene viser at Facebook har et program som beskytter elitene mot å bli moderert. De skal ha gitt kjente personligheter, politikere og viktig spesialbehandling, deriblant daværende president Donald Trump.

– De har visse regler for moderering, mens enkelte VIP-brukere som er viktige for Facebook blir tatt på med silkehansker og får større rom til å gjøre ting som bryter med normene, sier Tennøe.

Les også Facebook-varsleren står frem. Hun ble skremt av det hun så.

Flere norske myndigheter har den siste tiden forlatt Facebook.

Bioteknologirådet sletter sin Facebook-side fordi dette er den eneste måten å minimere deling av data om brukerne på, opplyser direktør Petter Frost mandag.

– Datatilsynet har konkludert med at det ikke er forenlig med personvernforordningen (GDPR) at de har egen side på Facebook, og Bioteknologirådet vurderer det slik at de samme problemstillingene rundt personvern også gjelder for oss, sier Petter Frost i Bioteknologirådet.

Datatilsynet offentliggjorde sin vurdering i forrige uke, og UDI og Teknologirådet har allerede slettet sine sider.

Også Telia har problemer

I Norge var fastnettet til Telia nede flere steder mandag kveld. De berørte kundene kommer dermed ikke inn på internett.

– Vi opplever for tiden at enkelte av våre kunder har problemer med fastnettet. Vi jobber med feilsøking og beklager så mye overfor de kunder som er berørt, skriver Telia på sine nettsider.

– Vi har dessverre ikke så mye informasjon å gi nå annet enn å bekrefte at vi har problemer, og at vi prøver å finne ut hva som er årsaken, sier informasjonssjef Ellen C. Scheen til NRK.

Facebook-aksjen falt mandag i verdi på NASDAQ-børsen. Ved 21-tiden norsk tid var kursen 5,3 prosent lavere enn før helgen. Ifølge nyhetsbyrået Reuters var Facebook på kurs mot sin verste dag børsen på nesten ett år.