Ukrainas flyvåpen innrømmer at de fant opp superhelt. Jagerpiloten «Kyivs spøkelse» var en myte.

Tidlig i krigen begynte historiene om «Kyivs spøkelse» å spre seg på nettet. De handlet om en jagerpilot som satte de russiske angriperne på plass.

En ukrainsk kamppilot flyr et treningsoppdrag i hjemlandet. Lignende bilder er blitt brukt for å fremstille en fiktiv pilot som ble kalt «Kyivs spøkelse».

2. mai 2022 08:26 Sist oppdatert nå nettopp

På krigens første dag skjøt «Kyivs spøkelse» ned seks russiske jagerfly. Det hevdet i hvert fall ukrainske myndigheter. Han ble beskrevet som et mareritt for det russiske flyvåpenet.

– Folk kaller ham Kyivs spøkelse. Og det gjør de med rette. Dette esset fra Ukrainas luftforsvar dominerer himmelen over vår hovedstad og har allerede blitt et mareritt for angripende russiske fly, het det fra ukrainske myndigheter.