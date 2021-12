Verden Vatikanet Han døde etter 33 dager som pave. Nå mener en forfatter å ha funnet sannheten om dødsfallet. Først ga Vatikanet feil informasjon om hvem som fant pave Johannes Paul 1 død i sengen. Deretter ble verden servert en kjempeskandale.

Om morgenen den 29. september 1978 sendte Vatikanet ut en kort og forbløffende melding. Pave Johannes Paul 1 var død etter et hjerteinfarkt. Han ble funnet i sengen av presten som var hans personlige sekretær, het det.

Dette var første versjon av historien om hva som var skjedd.

I løpet av noen dager begynte det å gå rykter om at det lå noe kriminelt bak. Kardinaler i den romerske kurie, Vatikanets statsadministrasjon, ble presset hardt for å komme med klargjørende informasjon. Da et italiensk nyhetsbyrå avslørte at Vatikanet hadde gitt feilaktige opplysninger om identiteten til personen som hadde funnet liket, vokste spekulasjonene om at det var noe muffens her.

Hva kunne være forklaringen på at en pave, bare 65 år gammel, døde etter kun 33 dager i stillingen?

Fire tiår senere er Johannes Paul 1 på god vei til å bli helgen. Vatikanet har kunngjort at han vil bli saligkåret på grunnlag av et mirakel som skal ha skjedd i Buenos Aires i 2011. En alvorlig syk 11 år gammel jente skal ha blitt helbredet takket være forbønn.

Men i den grad denne paven ennå huskes, er det mest på grunn av mistankene som omgir hans død.

Gjennom årene har flere personer kastet seg over saken. Alle har brukt svært ulik tilnærming, og bare noen få har holdt seg til fakta. Johannes Paul 1s ettermæle er blitt påvirket, ikke bare av mystikk og konspirasjonsteorier, men også av folk som har konkurrert om å prøve å få frem hva som egentlig skjedde.