Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til tirsdag 10. mai.

President Joe Biden frykter at Putin ikke lenger har en vei ut av krigen i Ukraina.

NTB

22 minutter siden

Odesa rammet av flere missilangrep

Odesa ble rammet av sju missiler mandag kveld, ifølge det ukrainske forsvaret. Et kjøpesenter og et varemagasin ble rammet. En person ble drept og fem ble såret, opplyser militæret.

– Mens de forsøkte å ramme strategiske mål, traff de foreldede missilene heller et «ekstremt farlig» kjøpesenter og et varemagasin for forbrukervarer, skriver militærtalskvinne Natalja Gumenjuk på Facebook.

Biden frykter at Putin ikke har en vei ut

USAs president Joe Biden sa mandag at han frykter at Russlands president Vladimir Putin ikke lenger har en vei ut av krigen i Ukraina, skriver CNN.

– Jeg er sikker på at Putin trodde han kunne bryte opp Nato, og at han trodde han kunne ødelegge EU, sa Biden på et innsamlingsarrangement i Maryland mandag, skriver kanalen, som viser til en skriftlig rapport fra en pressepool som dekket arrangementet.

Videre omtalte han Putin som «svært kalkulerende», og uttrykte bekymring for at han ikke klarer å finne en vei ut av krigen i Ukraina, ifølge rapporten.

Enklere å fremskynde våpenleveranser i USA

Biden gjorde det lettere å fremskynde våpenleveranser til Ukraina ved å signere en lovendring basert på en mekanisme fra andre verdenskrig.

Joe Biden signerte mandag Lend-lease Act, som er basert på en mekanisme fra 1941 som i sin tid skulle hjelpe USAs allierte med å nedkjempe Nazi-Tyskland. Representantens hus ga med et overveldende flertall grønt lys til lovforslaget i april.

Skal være flere sivile igjen i Stålverket i Mariupol

Det er «definitivt» igjen minst 100 sivile inne i det beleirede og kraftig bombede stålverket Azovstal i Mariupol, sier Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko. Evakueringsarbeidet er vanskelig på grunn av intenst press fra russiske styrker i området, ifølge Kyrylenko.

Kyrylenkos uttalelse er i strid med utspill fra regjeringshold. Visestatsminister Irina Veresjtsjuk sa i helgen at alle kvinner, barn og eldre var evakuert ut av Azovstal, og at den sivile evakueringen av stålverket var ferdig.

Indikasjoner på at ukrainere blir sendt til Russland mot sin vilje

Det er tegn som tyder på at russiske styrker deporterer ukrainere til leirer i Russland, sier en talsmann for Pentagon.

– Jeg kan ikke si hvor mange leirer, eller hvordan de ser ut, sier John Kirby.

– Men vi har indikasjoner på at ukrainere blir sendt til Russland mot sin vilje, legger han til.

Ukrainas ombudskvinne Ljudmyla Denisova hevdet nylig at 1,2 millioner ukrainere er tvangssendt til leirer i Russland, blant dem minst 200.000 barn. Ifølge henne er to leirer i Rostov-regionen tømt for straffedømte for å gi plass til ukrainske krigsfanger.

Flertall for Nato-medlemskap i Finland

76 prosent av de spurte i en ny meningsmåling i Finland sier at de støtter Nato-medlemskap. Bare 12 prosent av de spurte sier at de er motstandere av finsk Nato-medlemskap, viser målingen som er utført for kringkasteren Yle.

Andelen Nato-tilhengere har økt kraftig siden Russland invaderte Ukraina 24. februar, da 53 prosent av de spurte gikk inn for Nato-medlemskap. To uker senere var andelen økt til 62 prosent, og i dag er den på 76 prosent, viser målingen.