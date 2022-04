Døde i Butsja har ligget i gatene siden Russland kontrollerte byen

Satelittbilder fra Butsja er blant det viktigste knyttet til krigen i Ukraina det siste døgnet.

Satellittbilde fra Butsja, utenfor Kyiv,

5. apr. 2022 07:07 Sist oppdatert nå nettopp

Russland mener de døde sivile i gatene i Butsja er en falsk operasjon fra ukrainske myndigheter. De mener likene er blitt plassert i gatene etter at russiske styrker forlot byen.

Satellittbilder som skal være fra fra 19. mars, da russiske styrker fortsatt kontrollerte byen, viser imidlertid at likene lå i gatene allerede da. Det er New York Times som har gått gjennom satellittbildene fra en av gatene.

Bildene kommer fra selskapet Maxar Technologies.

– Høyoppløselige Maxar-satellittbilder innsamlet over Butsja i Ukraina verifiserer og bekrefter videoer og bilder i sosiale medier som viser lik ligge i gatene og at de har ligget der i flere uker, sier Maxar Technologies-talsmann Stephen Wood.

Nye fotografier stemmer overens med satelittbilder

I bildet under, fra 19. mars, er en del av gaten zoomet inn. De røde firkantene markerer det New York Times har identifisert som døde sivile. Aftenposten har sammenlignet satellittbildet med et annet bilde fra gaten tatt 2. april.

Markeringene på satellittbildet og bildet av lik i gaten stemmer med hverandre.

Satelittbilde fra 19. mars viser at likene lå i gaten allerede denne dagen, da russiske styrker hadde kontrollen over Butsja. Foto: Maxar Technologies / Reuters En mann i Butsja går forbi et lik. I bakgrunnen ligger to til. Bildet er tatt lørdag 2. april. Foto: Zohra Bensemra, Reuters

Likene kan ha ligget i gaten også før 19. mars.

BBC har også verifisert opptak fra Butsja de siste dagene. Den britiske kringkasteren slår også fast at likene har ligget der i flere dager og mens byen fortsatt var under russisk kontroll.

Frigir navn på russiske soldater i Butsja

Ukrainsk etterretning har laget det som skal være en liste med navn på rundt 2.000 russiske soldater som var i Butsja. Listen er publisert på det ukrainske forsvarsdepartementets nettsted. Det inkluderer navn, fødselsdato, passnummer og militærgrad.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal tale i FNs sikkerhetsråd i dag. Han vil ta til orde for åpen og grundig gransking av det som har skjedd i Butsja.

Videre har FNs generalsekretær António Guterres og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i en telefonsamtale snakket om sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen i Ukraina.

Flere døde i Motyzhin

I går ble det som skal være ordføreren i den lille byen Motyzhin, Olga Sukhenko, hennes mann og hennes sønn funnet delvis nedgravd bak noen hus. Hun skal ha nektet å samarbeide med russiske styrker.

Totalt fire personer var funnet døde mandag, men i morgentimene tirsdag er det publisert bilder og personalia om ytterligere to innbyggere i Motyzhin som er drept. Totalt skal det være seks døde.

I denne graven i skogen i Motyzhin skal ordfører Olga Sukhenko og famlien ha blitt funnet.

Flere drept i Mykolajiv

Minst elleve personer er drept og 62 såret i russiske angrep mot Mykolajiv i det sørlige Ukraina, ifølge guvernør Vitalij Kim. Angrepene fant sted i mandag. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Beslagla russisk yacht

Amerikanske myndigheter har beslaglagt en yacht som tilhører Viktor Vekselberg, en alliert av Russlands president Vladimir Putin. Beslaget ble kunngjort i Washington i natt, etter at det i går ble gjort gjennomsøk i yachten i Palma på Mallorca i regi av spansk politi på anmodning fra USA og med bistand fra FBI. USA mener han har brutt sanksjonene og har frosset eiendelene hans i USA.