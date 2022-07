Han er blitt kalt en løgner og manisk selvdyrker. Nå er festen over for britenes statsminister.

Han er blitt kalt en løgner og en manisk selvdyrker. Selv har han sammenlignet seg med Winston Churchill. Hvem er egentlig Boris Johnson?

Som et punktum på onsdagens spørretime i Underhuset kom det et rungende «Bye Boris!» fra salen. 24 timer senere gikk Johnson av som statsminister.

7. juli 2022 18:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Italia vil krympe størrelsen på kondomer i EU, skrev Boris Johnson som ung journalist.

Det skulle bli en «one-size-fits all» kondom. Ikke uten mumling blant lesere som mente at EU blandet seg for mye inn i sexlivet deres. Og ikke uten at penisstørrelser ble sammenlignet på tvers av unionen. Problemet var bare at Johnson vred på historien.