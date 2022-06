Zelenskyj mener slaget om denne byen vil avgjøre Donbas’ skjebne

Ukrainerne er presset tilbake av russerne i nøkkelby mot øst.

Røyk stiger over Sievjerodonetsk tirsdag. Ukrainerne er nå presset tilbake til utkanten av byen.

9. juni 2022 09:19 Sist oppdatert 15 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

– Slaget om Sievjerodonetsk vil på mange måter avgjøre Donbas’ skjebne.

Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til BBC. Det kriges nå intenst rundt byen, som er strategisk viktig for russerne.

Donbas er regionen lengst øst i Ukraina, og Sievjerodonetsk er den nest størst byen i området. I disse delene av Ukraina har det lenge vært russisk tilstedeværelse via grupper som ønsker å bli en del av Putins regime. Byen er derfor strategisk viktig for russerne for å få et skikkelig fotfeste i øst.

Presset til utkanten

Situasjonen er uoversiktlig. For noen dager siden var store deler av byen under russisk kontroll, ifølge britisk etterretning. Det pågår for tiden voldsomme kamper i området. Zelensky sier de er underlegne de russiske styrkene, men at ukrainske tropper har påført fienden store tap. Ukrainerne er nå presset tilbake til utkanten av byen, sier han.

– Man kan ikke si at russerne kontrollerer byen, sier Zelensky ifølge BBC.

Ukrainske soldater som forsøker å holde stand i Sievjerodonetsk, blir nå utsatt for konstante artilleriangrep fra russiske styrker, ifølge Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj.

– Ingen vil gi opp, sier han.

Russerne lyktes i løpet av mai i stor grad å omringe byen og har sakte strammet grepet rundt byen. Det bor rundt 150.000 mennesker i byen, men flesteparten skal ha blitt evakuert. Det skal ifølge BBC være 15.000 sivile igjen i Sievjerodonetsk og nabobyen Lysytsjansk.

Satellittbilder viser artilleri pekt mot Sievjerodonetsk ved utkanten av byen.

Mot EU-medlemskap

FNs generalsekretær António Guterres sier at Russlands angrep på Ukraina har forsterket kriser verden rundt. Særlig har det skapt en matkrise som truer med å kaste millioner ut i sult. 1,6 milliarder mennesker i 94 land vil bli rammet av minst en form for krise som følge av krigen, ifølge FNs generalsekretær António Guterres.

Ukraina rykker også nærmere et EU-medlemskap. Ukraina leverte sin medlemskapssøknad til EU kort tid etter at Russland invaderte landet i slutten av februar. EU-parlamentet vedtok onsdag en resolusjon som tar til orde for at Ukraina får status som kandidatland. I løpet av kort tid planlegger EU-kommisjonen å avgjøre hva som blir veien videre i medlemskapsprosessen.