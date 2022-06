Rasende britiske solturister klager over forskjellsbehandling

Mens mange reisende fortviler over flyplasskaos for tiden, har britiske statsborgere fått et ekstra problem før takeoff og landing.

Bildet viser passasjerer som står i kø ved innsjekkingsskrankene på flyplassen Malaga-Costa del Sol på Malaga i Spania lørdag.

17 minutter siden

Noen av Europas største flyplasser, som Schiphol og Heathrow, sliter med monsterkøer og kaos i disse dager.

Som Aftenposten skrev før helgen, skyldes det mangel på folk. Veldig mange flyplasser har sagt opp ansatte under pandemien. Nå er problemet å få tak i nye. Det gjelder spesielt i sikkerhetskontrollene.

Britiske turister har imidlertid fått ytterligere et tungt problem i bagasjen. Flere britiske og irske aviser skriver denne helgen om hvor ulikt det er for briter og irlendere å feriere i Spania.

Store køforskjeller

Irske statsborgere kan reise til og fra populære soldestinasjoner som Mallorca, Alicante og Malaga uten å stå lenge i kø på de spanske flyplassene. Det samme kan innbyggere fra andre EU- og EØS-land.

Til sammenligning må briter stå opptil tre-fire timer i kø når de reiser dit.

Det skyldes Brexit, skriver blant andre Manchester Evening News.

Nå er nemlig reglene slik at britene ikke har lov å oppholde seg i et EU-land i mer enn 90 dager om gangen. Derfor må passet deres kontrolleres manuelt og datostemples når de ankommer og drar, ifølge schengenvisainfo.com.

Dermed sluses britene inn i en annen kø enn irlenderne. Britene kan ikke spasere inn i «EU/EØS/Sveits»-køen på flyplassen. De må stå i stampe i en egen kø for «ikke-EU-borgere». Og den går sakte.

Amper stemning på flyplassen

Flere britiske turister er i harnisk over at denne køen går så mye tregere enn den for EU-borgere. Turistene fra EU-land har fått «drepende blikk» sendt etter seg når de seiler forbi de britiske feriegjestene, skriver blant andre Express.

I sosiale medier er det nemlig mange briter som uttrykker kraftig misnøye over køsystemet. Noen reisende har delt bilder fra Malaga flyplass som tydelig har markert at det er to separate passkøer.

Den ene køen er markert med svart tape, Storbritannias flagg og teksten «alle passasjerer».

Den andre er merket med grønn tape, både det irske flagget og EU-flagget, samt teksten «EU-borgere».

På Twitter skriver en turist: «Fire timers kø på flyplassen i Malaga for passholdere utenfor EU, mens alle andre går videre.»

En annen skriver:

«Vi hadde tre timers ventetid på Palma flyplass, med en veldig sliten fireåring på slep. «Andre pass» hadde ingen kø.»

Turistnæringen fortviler

Reiselivsbransjen på Mallorca er blant dem som fortviler og ber om en rask løsning på køproblemet. De er redde for at øyas renommé som en populær turistdestinasjon blir skadet, og at hele sesongen nå står på spill, skriver Irish Mirror.

Denne helgen var det ventet 5442 flyvninger til øygruppen Balearene, som blant annet Mallorca og Menorca er en del av. Det er en økning på 2,42 prosent sammenlignet med før pandemien, ifølge Alamy Live News.

Mandag skal det være et møte mellom myndighetene og turistnæringen på Mallorca for å finne en løsning på problemet. Ifølge myndigheten vil problemet løse seg senere i juni når det ankommer flere politistyrker som en del av «Operation Summer».